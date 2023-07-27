美國議息｜鮑威爾：9月加息或不變均可能　不再預期經濟現衰退

美國聯儲局週三（7月26日）公布議息結果，一如預期加息0.25厘。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在會後於記者會上稱， 長期通脹預期仍然「根深蒂固」，局方高度關注通脹給任務帶來的風險，局方將考慮數據，繼續逐次會議作出決定。如果數據需要，9月可能再次加息，但維持不變也同樣可能。他又稱，聯儲局今年不會減息，但多名聯邦公開市場委員會（FOMC）成員希望明年多次減息。



鮑威爾強調，局方尚未就任何未來會議做出決定，更漸進的加息步伐並不意味著每隔一次會議加息一次，局方不希望提供前瞻性指引，但有理由放慢加息速度。到9月還有8週時間，局方將一直關注到那時的所有數據。但他警告，隨著時間經濟增長更強勁可能會加劇通脹，或需政策回應。

鮑威爾指出，6月CPI的放緩令人鼓舞，但只是一個月份的數據。他認同通脹已經在一定程度上得到了緩解，名義工資增長已經顯示出一些放鬆的跡象，但加息的全部影響還沒顯現，將通脹回落到2%還有很長的路要走，目前勞動力市場仍然緊張，就業增長依然強勁。局方將關注此後的CPI數據是否會再次錄得回落，他希望看到核心通脹率下降。

鮑威爾表示，預計到2025年左右才能看到通脹回落到2%。他相信聯儲局能在不造成經濟急劇下滑的情況下，繼續降低通脹。聯儲局人員預測，從今年晚些時候開始，美國經濟增長將明顯放緩，但考慮到最近經濟韌性，局方不再預期美國將出現經濟衰退。

針對黑海糧食出口協議暫停，鮑威爾指聯儲局正密切關注穀物市場的變化。但到目前為止，局方認為暫停不會對美國通脹產生重大影響。