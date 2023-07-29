留意股價與動量指標走向　進出訊號現芳蹤｜聶振邦

今次是動量指標（Momentum，MTM）在本系列撰文的最後一次探討，於過去四次講解，我們掌握了該指標的背後原理及公式，並其中兩種應用方法，其一是從MTM值的所處位置，判斷個股或股指當時是否適合進場或離場；其二是透過升穿或跌破此指標的中軸，衝量個股或股指的進出時機是否已出現。現分享第三種應用方法，就是股價或股指走勢與MTM走向是否具一致性，預測股價或股指的未來趨勢。我們可以有兩種分析策略，其一是股價或股指走勢，與MTM走向是否呈背馳，若見前者上升而後者下跌，預示股價或股指現時走勢難以保持，短期股價或股指由升轉跌機會大，視為離場訊號出現。

股價跌而MTM值增屬進場訊號

反之，前者下跌而後者上升，預示前者短期要由跌轉升，視為進場訊號出現。以李寧 （2331）為例，於2021年8月4至9日共四個交易日，收市價為90.75、87、83.3和81.9元，相對MTM值是-0.65、+3.15、+0.65和 +9.55，股價在下行而MTM值卻見增加，於8月9日的收市價為四日之中最低；但MTM值卻為期內最高，形成背馳，視為進場訊號出現。若於2021年8月9日收報81.9元進場，至9月7日收報107.00元，不足一個月累升30.64%。緊接的9月8至10日，收市價為103.30、104.20和104.80元，相對MTM值為 +8.50、+5.95和 +3.40，股價在上升而MTM值卻見減少，形成背馳，視為離場訊號出現。

MTM值走勢見頂背馳則應離場

若於9月10日收報104.80元離場，較8月9日收報81.90元仍見累升近兩成八，同期恒指卻變化不大，僅跌0.29%（26283點 → 26205點），反映當時李寧表現顯著跑贏大市，確認在8月上旬透過MTM的背馳訊號進場合宜。至於在2021年9月10日離場後，僅於9月17日最高收報104.90元，與離場價104.80元相若，之後股價便見下行，至10月11日收報79.35元，較8月9日收報81.90元還要低。反映若於9月10日未有離場，約一個月後便由賺變蝕，事後證明以MTM的背馳訊號離場，效果同樣良好。而第二種分析策略，是於股價或股指由升轉跌時，MTM值走向是否一致，方向相同視為離場訊號出現。反之，於股價或股指由跌轉升時，MTM值亦見增加，視為進場訊號出現。

MTM值變化判斷是否值得待升

以中芯國際 （0981）為例，於2022年4月22至26日共三個交易日，收市價為15.9、15和14.92元，相對MTM值是 -0.90、-2.08和 -1.36，股價在下行而MTM值有回升跡象。緊接兩個交易日 (4月27和28日) 的收市價為15.30和15.56元，而MTM值是 -1.24和 -0.78，觀乎4月26至28日這三個交易日股價和MTM值移動方向相同，配合於4月25日MTM值低見 -2.08後回升，證明進場訊號已出現。若於4月28日收報15.56元進場，截至5月27日歷時一個月，僅見5月6和10日連續兩個交易日收低於15.56元，分別為15.22和15.16元，賬面損失不足3.00%，理應繼續持股待升。於5月20日以來MTM值均見正數，反映若非見MTM值變為負數，適合繼續持股待升。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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