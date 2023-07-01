動量指標配合此技術指標　離場訊號效用顯著提升｜聶振邦

今日繼續探討動量指標（Momentum，MTM）於中軸的分析應用，該指標的中軸為0，中軸的上方為正數，反映股價上揚時的動力情況，上回已跟大家分享當見一隻股份的MTM值向上跨越中軸，視為進場訊號出現。至於今回則是討論離場訊號，中軸的下方為負數，反映股價下跌時的動力情況，若見MTM值向下跨越中軸，代表股價下跌時的動力漸增，解讀為股價順勢續跌機會大，故此為免賺幅減少或是虧損擴大，故此視為離場訊號出現，投資者當時應考慮離場。我們以常用的9天作參數設置，並以中升控股（0881）為例，於2022年1月24至26日，MTM值分別是 +4.05、+1.55和 -1.55。

MTM值轉負並下移後市利淡

觀乎數值在減少，同時向下跨越中軸，視為離場訊號已出現。至於這三天的收市價為62.3、62.55和60.75元，股價變化不大；但MTM值已見顯著變化，證明於進場提示之外，亦見發揮不俗的避險作用。股價由1月26日至3月15日歷時超過一個半月的跌浪，按收市價計算，由60.75跌至44.35元，累跌近兩成七。期內MTM值均為負數，於2022年1月26日和3月15日相對數值為-1.55和-9.90，MTM值向下跨越中軸後，持續下行逾一個半月，早已預示股價跌勢要維持一段日子。若要多參考一個技術指標，20天移動平均線值得留意，1月26日處於60.883，較當日收報60.75為高，確認失守20天線。

配合此技術指標可提升效用

而於1月26日和3月15日期間，僅於2月17日收市位處於20天線之上，事後反映於1月26日離場是合宜部署。事實上，任何技術指標單獨運用都存在錯判進出時點的風險，故此應多參考一個指標，並且兩者的運算重疊越少越好。論到MTM和20天平均線，雖然同樣以收市價作運算，但因我們設置的參數不同，分別是9天和20天，加上後者取了平均值，與MTM為不同運算方式，因此兩項指標能產生互補不足的作用。我們亦不妨觀察上述股份其後的股價走勢，於2022年3月16至18日的MTM值分別為 -3.50、-0.10和 +0.35。

動量指標加陰陽燭判市更準繩

上移並見跨越中軸，視為進場訊號經已出現，而於兩個交易日後（3月22日）收市價才上破20天線，故此進取者可於3月18日以收市價51.3元進場；謹慎者則應在3月22日以收報53.65元才進場。留意兩日後（3月24日）股價高見57.6元，較51.3和53.65元分別高出12.28%和7.36%。觀乎當日上破50天線，而於2021年11月22日至2022年3月23日便一直受制於此線，理應視為股價有力續升，不過當日出現「陰燭」，反映應對後市走勢有所戒心。

至於3月29日起MTM值雖為正數；卻漸見下移，可理解為當時股價上升動力在減弱。故此不獨看到MTM值向下跨越中軸；就算看到MTM值於正數的情況，卻持續在減少，同樣應考慮離場。至於在解讀上，則是不同的，MTM值向下跨越中軸，為股價下跌動力在增強；MTM值於正數在減少，為股價上升動力在減弱。論到離場參考性，會是MTM值向下跨越中軸較高；但於上述案例配合平均線參考，MTM值於正數在減少之時，平均線同見利淡後市訊號，確認當時離場是合適的。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球資產管理金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。