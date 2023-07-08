珍酒李渡致力擴大競爭優勢　業績表現有望放異彩｜聶振邦

市場視為「白酒第一港股」的珍酒李渡（6979），在4月27日於港交所主板上市，暫為今年香港IPO集資規模最大上市公司。在未計及行使超額配售股權之前，珍酒李渡募資額已超過53億港元，足見備受全球資本青睞。筆者相信這與公司基本面穩健，以及增長潛力可觀等優勢密不可分。公司歷史發展悠久，創建於1975年，建基於中國醬香型白酒核心產區——貴州遵義。

珍酒為四大國宴用酒之一

珍酒早年已獲市場高度評價，1988 年獲第五屆全國評酒會評選為國家質量獎優質獎銀獎，與茅台、習酒並稱「貴州三大醬香品牌」。同年，經外交部禮賓司、經貿部交際司和人民大會堂管理局認可，成為四大國宴用酒之一。公司主打以醬香型為核心的中高及次高端白酒產品，據弗若斯特沙利文的資料顯示，按2021 年收入計算，公司是中國第四大民營白酒公司，於擁有三種或以上香型的白酒公司中排名第三。公司於中國主要經營四個白酒品牌，包括旗艦品牌珍酒、上升期品牌李渡，以及兩個地區領先品牌——湘窖及開口笑。

收入和盈利同見快速增長

參考4月17日開市前發佈的招股書，列出2020至2022年財務資料，收入、毛利、經營利潤和除稅前利潤均連續三年錄得增長。值得留意的是，2021和2022年環球經濟正受新冠疫情困擾，而公司仍在收入及多項盈利上取得增長，便是基本面穩健的鮮明體現。就收入而言，從2020年約23.99億元（人民幣，下同）至2022年約58.56億元，複合增長率為56.24%。毛利表現更佳，從約12.53億元增至32.39億元，複合增長率達60.77%。經營利潤和除稅前利潤同見快速增長，於2022年分別錄得約15.95億和14.35億元，複合增長率為46.69%和43.02%。

今年業績表現同樣值憧憬

於疫情之中仍能保持上述增長佳績，隨著2023年內地疫情明顯受控，各項社交距離及出入境限制亦已解除，珍酒李渡今年的業績表現則更值得憧憬。增長潛力可觀反映在毛利率走勢，2020至2022年均超過52%。對於任何企業，毛利率若超過50%，證明本身已具備行業競爭優勢。此外，上述三年的毛利率分別是52.24%、53.51%和55.31%。伴隨著高基數，毛利率仍在提升，間接反映出公司持續增進的競爭優勢，應是公司不斷強化釀產實力並擴大市場影響力的成果。

筆者留意到集團管理層並未滿足於現狀，仍於發展核心業務方面探索提升空間。雖然2022年珍酒產能已達3.5萬噸，規模位列貴州省醬酒企業第三，中國醬酒企業第四；但公司現時仍在積極提升產能，預期將於2024年前使基酒產能增加2.6萬噸，其中1.66萬噸為醬香型基酒。公司除大力拓展全國線下銷售渠道覆蓋面以外，亦認識到現時中國白酒業線上銷售佔比尚不足7%，線上酒類單品消費額亦普遍低於300元人民幣。因此近年銳意佈局線上營銷，著力構建數字化體系，未來將結合線上線下營銷方案，採取多渠道銷售策略。筆者相信2023下半年半年珍酒李渡業務發展和股價表現有望同見大放異彩。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球資產管理金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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