銀色債券｜滙豐︰認購額及宗數創開售首日新高　渣打︰人均買20手

新一批銀色債券將於今日（7月28日）至8月8日起接受認購，由於「保底息」加至5厘，不單為歷來新高，也高於目前市面一般港元定存年利息，並能鎖息3年，引來不少老友記關注。



滙豐：創開售首日新高

滙豐發言人表示：客戶對政府推出年利率最少5%的新一批銀色債券的認購反應熱烈，滙豐接獲的認購宗數及金額均創出銀債開售首日的新高，其中透過數碼銀行渠道認購的比率持續上升。

發言人指，由即日起至8月9日，合資格客戶經流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請，均可享一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

中銀﹕平均認購20手

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理兼基金及債券業務處主管梁美怡表示:「中銀香港第八批銀色債券首日認購反應踴躍，每人平均認購20手。 線上渠道認購人數佔比較往年上升，其中透過手機銀行申請的人數更上升近一成。由於今批銀色債券提供最少5厘的保證回報，不必擔心未來3年的息口走勢，對投資者而言是個具吸引力的選擇。」

中銀香港鼓勵客戶使用電子渠道或電話方式認購，客戶如有需要親身認購，亦有超過170間分行設有專櫃提供服務，所有認購及持有銀債費用一概不收。

分析預計，此次認購人數及金額均將創新高，最終會有30萬人認購，﹙資料圖片﹚

渣打：人均認購逾20手

渣打香港財富管理業務主管何文俊表示﹕「客戶認購新一批銀色債券的反應熱烈，首日認購宗數較上一批增加超過一成，平均每人認購超過20手，當中不少客戶透過數碼渠道遞交申請。」

恒生﹕認購額及宗數創新高

恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示：「恒生客戶認購第八批銀色債券的反應熱烈，首日總認購人數及總認購金額均創歷年新高。經恒生個人Mobile App或e-Banking認購的客戶比例亦顯著上升。由此可見，今批銀色債券保證息率達5厘，對長者有一定吸引力，相信今年整體銀色債券認購人數及金額均有機會創新高。」

招商永隆﹕人均認購25萬元

招商永隆於銀色債券認購首日的平均每名客戶認購金額為25萬元，亦錄得多宗客戶作大額認購，他們認購金額為超過100萬或以上的認購申請。而經電子渠道（流動銀行／網絡銀行）認購的客戶人數為55%。

中信銀行（國際）：平均認購額逾25萬元

中信銀行（國際）客戶的平均認購金額超過25萬元，亦接獲部份客戶的100萬元大額認購。中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡表示，新一批銀色債券保證息率由去年的4厘上調至5厘，為歷來最高，亦比港元定期息率為高，相信銀色債券對尋求穩定收入的投資者而言甚具吸引力，預計今批銀債會錄得超額認購。

中信銀行（國際）就銀色債券推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

耀才：有近1300人認購

耀才證券指出，銀債首天反應比去年踴躍，接近1,300人已經參與，普遍10至25手，但亦有部份落最大可認購手數，即100手。

工商銀行（亞洲）‵︰每人平均認購約 25手

中國工商銀行（亞洲）稱，特別推出七大費用豁免（「七免」）優惠 ，豁免認購手續費、代收利息費、贖回費（到期及提早）、存入費、託管費、轉入費及轉出費。首日總認購金額及人數與去年相若。其中每人平均認購約 25手，最高認購金額為 100萬 ，而透過網上渠道認購佔比約八成，符合預期。