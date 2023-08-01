滙豐祈耀年：繼增聘人手拓內地財富管理　內房撥備增料行業已穩定

滙豐繼首季派息10美仙，第二季派息10美仙，並進行第二輪最多20億美元回購，行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，預計集團往後擁有雄厚的資本分派能力。預計今明兩年派息率為50%，股份回購即將開展，並將於3個月內完成，今年及以後的進一步回購將視乎是否有適當的資本水平而定。



今明兩年派息率50%

鑑於上半年表現及持續推展集團策略，滙豐上調有形股本回報率，預計今明兩年將達約15%，早前提出的今年目標為12%。

祈耀年表示，繼續將資本從策略性較低或聯繫性較低業務，中心投放至高增長的國際業務。目前就出售法國零售銀行業務修訂條款達成協議，預計交易將於明年初完成，出售加拿大銀行業務仍有望於2024年初完成，並將逐步退出新西蘭的財富管理及個人銀行業務。

他指出，沒有計劃改變中國市場策略，中國為滙豐國際性業務重要部分，認為中國市場對滙豐具備增長潛力，特別是大灣區市場。滙豐已在過去幾年為中國業務增聘1,400精通數碼功能的財富規劃師，並會繼續增聘，以應對在中國長線的財富管理業務增長需求。

祈耀年表示，將今年淨利息收益全年指引上調至350億美元以上。（資料圖片）

明年完成出售法國及加拿大業務

第二季滙豐淨利息收益率為1.72%，按季上升3個基點。祈耀年表示，將今年淨利息收益全年指引上調至350億美元以上。儘管利率前景依然樂觀，預計隨著短期利率上升，重心將繼續轉型定期存款。

滙豐香港第二季客戶貸款錄得按季下降，祈耀年認為，這與高息環境和經濟前景有關，環球包括香港的企業正動用存款以償還貸款，可能要等到明年才會見到貸款增長回復，今年餘下時間則持審慎態度。

滙豐第二季預期信貸損失為9億美元，增幅為5億美元，包括內地商用物業行業的提撥3億美元，以及英國提撥的3億美元，當中以工商金融業務為主。

內地商用物業行業的提撥3億美元

祈耀年表示，預計今年預期信貸損失提撥將佔貸款總額平均值約40基點，包括轉為持作出售用途的貸款結欠。未來經濟前景仍存在一定程度不確定性，尤其是英國，同時也正在監控中國內地商用物業行業相關的風險承擔。中長期而言，繼續使用平均貸款30至40個基點的範圍規劃預期信貸損失提撥。

他指出，內房仍面臨著挑戰，但已穩定下來，在政策方面早前已有正面支持，期望隨著消費者需求回穩帶動內房需求，令發展商資金有所回籠，未來6至12個月或能有明顯復甦。

成本方面，繼續將今年營業支持增長目標定位約3%。滙豐並擬將普通股權一級比率維持在14%至14.5%的中期目標範圍，並力求於長期降低此範圍。