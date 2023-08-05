技術指標系列壓軸探討　價量趨勢指標PVT顯功架｜聶振邦

終於來到今次技術指標系列的最後一個探討指標，早前已分享11種指標的背後原理、公式和應用，發文逾50篇，代表對於技術指標的討論，我們經已長達一年，若加上最後一個指標的發文，會是超過一年的深入討論。誠然技術指標只是技術分析其中一大範疇，若系統化地將技術分析規劃，應是四大範疇（筆者稱為「四大象限」)，還有價量關係、陰陽燭圖，以及形態解讀。首個象限「價量關係」討論，應是技術指標的1/4撰文數目便可覆蓋，日後認為時間合適，再作探討。

回顧一些深刻技術探討

在今次的「技術指標」系列講解，筆者感到非常有價值，對於一些技術指標如蔡金搖擺指標（Chaikin Oscillator，CHO）和蔡金資金流向指標（Chaikin Money Flow，CMF），在港是鮮有人發文講解的，當大家在互聯網搜尋器輸入「蔡金搖擺指標」，立時顯示的已是筆者的文章了，為大家在網上留下學習這些難得探討的指標機會。此外，對於隨機指標 （KDJ）公式的正確寫法和威廉指標（Williams %R，W%R）較適用的心態和場合，筆者事前亦用上長時間研究，再以深入淺出的方式與大家分享，相信為大家帶來很大得著。

搜羅市場罕見技術指標

至於以成交量為參數的技術指標，市場上也是極少討論其應用的，成交量作參數的成交量平衡指標（On Balance Volume，OBV）雖是成交量指標已是當中的代表之一，筆者的相關撰文，也被香港以外的平台摘錄引用。至於CMF，跟CHO一樣在互聯網搜尋器輸入「蔡金資金流向指標」，搜尋器首頁就見筆者的發文。如今來到成交量指標尾聲的探討，早前曾表示會分享邱氏量法（CHIU），雖已收集了相關資料；卻留意到在香港財經網站未見蹤影，就算用上付費軟件，亦是一樣無影無蹤，所以惟有將壓軸分享指標，改為價量趨勢指標（Price and Volume Trend，PVT）。

價量趨勢指標公式講解

該指標與移動平均線（Moving Average，MA）同是未有提供最先提出用法的是誰，參考OBV早於1960年代被提出，推斷PVT的應用歷史不少於50年。就公式而言，OBV是單獨以成交量為參數的指標，PVT則同時加入了股價和成交量作參數，公式如下：

PVTn = [（Cn – Cn-1） / Cn-1] x Vn + PVTn-1

n: 分析當日

Cn: 分析當日的收市價

Cn-1: 分析前一個日的收市價

Vn: 分析當日的成交量

PVTn: 分析當日的PVT值

PVTn-1: 分析前一個日的PVT值

以2022年3月1日的長城汽車（2333）為例，收市價（Cn）和成交量（Vn）分別是16.42元和3,684萬股。而前一個交易日為2月28日，收市價（Cn-1）和PVT值（PVTn-1）分別是16.26元和3.0515億股。將這等數字代進上述公式，就是[（16.42 – 16.26） / 16.26] x 3,684萬股 + 3.0515億股，得出3月1日的PVT值（PVTn）為3.0551億股。成交量被視為當時股價動力的狀態，PVT指標就是透過觀察此動力變化，並將股價走勢結連在一起，從而分析股價與成交量趨勢，評估當時買方還是賣方較強勢，再作相應的投資操作部署。

該指標常被拿來與OBV作比較，對於相關探討，上述公式所得數值解讀，以及如何運用該指標，將於未來數週與大家仔細分享。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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