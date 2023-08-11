楊惠妍穩袋碧服4.9億股息　碧桂園債權人關心會否動用收入避違約

碧桂園（2007）陷入債務危機，公司更傳出正籌備債務重組，不過市場關注的，卻是主席楊惠妍，會否動用其個人財富去避免債違約。



碧桂園估計，上半年最多蝕550億元人民幣，明言「從哪裡跌倒就從哪裡爬起來」，將堅守責任、全力自救，採取有力有效的措施，努力扭轉當前的困局。

發盈警 稱「從哪裡跌倒就從哪裡爬起來」

碧桂園深陷債務危機，今個星期到期的2250萬美元（折合約1.7億港元）債券恐違約，較早前更發盈警，指上半年最多蝕550億元人民幣，明言「從哪裡跌倒就從哪裡爬起來」，將堅守責任、全力自救，採取有力有效的措施，努力扭轉當前的困局。

據《第一財經》報道，該公司正籌備債務重組，已聘請中金為財務顧問，短期內有望啟動相關程序，又指，碧桂園擁有較好的財務基本面，槓桿亦不高，相信能通過債務重組渡過階段性困難的可能性還是比較大。

碧服提早派息，據《彭博》統計，楊惠妍及其家族股息收入達4.9億港元。（資料圖片）

碧服提早派息 楊惠妍及其家族收4.9億港元

不過市場關注的並非其債務重組方案，據《彭博》報道，楊惠妍持有的碧桂園服務（6098），早前宣布由原定8月30日或前後，提前至今日（11日）或前後發送予合資格股東。報道統計，楊惠妍將可獲得約2800萬美元（折合約2.2億港元）股息，而其家族擁有的一個基金會，亦可以獲3500萬美元（折合約2.7億港元）現金紅利，合共6300萬美元（折合約4.9億港元），相信足以支付本周逾期的2250萬美元碧桂園債券利息。

碧桂園若果未能於30天寬限期內兌付債券利息，公司或將走上中國恒大（3333）等違約房企的行列，因此市場關注楊惠妍會否與恒大創辦人許家印一樣，自掏腰包為公司注資。

已獲近50億美元股息

《彭博》指，自碧桂園及碧桂園物業上市以來，楊惠妍已獲得總計近50億美元股息（折合約391億港元），目前未清楚她如何處理這些所得。據彭博財富指數，她現時淨資產為55億美元，雖然遠低於2021年6月時的286億美元，但仍足以舒緩碧桂園的債務問題。

Creditsights Singapore高級信貸分析師Zerlina Zeng接受《彭博》訪問，認為相比恒大、旭輝控股等民營房企，過去12個月來碧桂園表現出更積極的兌付意願，然而在合約銷售繼續下滑的情況下，很難說公司是否會繼續使用自有資金來避免債券違約。

卸任佛山市碧桂園分公司董事長一職

現時未知楊惠妍如何處理相關股息，她自己則持續卸任碧桂園旗下分公司的董事長職位。據內媒指，企查查APP顯示，近日佛山市高明區碧桂園房地產開發有限公司發生工商變更，楊惠妍卸任董事長一職；卜德華不再擔任總經理、董事，余佩玲不再擔任監事；李世華職位由副總經理、董事，調整為經理。