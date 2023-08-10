碧桂園盈警　半年蝕最多550億人幣　「哪裡跌倒就哪裡爬起來」

違約風險升溫的碧桂園(2007)盈警，預期截至2023年6月30日止半年度之淨虧損介乎約450億元人民幣(下同)至550億元！

該公司指出，預計淨虧損主要是由於房地產行業銷售下行的影響，導致房地產業務結轉毛利率下降，物業項目減值增加；以及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。

2023年1月至7月，碧桂園實現權益銷售金額1,408億元人民幣，同比下降35%，較2021年下降61%；7月單月實現權益銷售金額121億元人民幣，連續第四個月環比下降，同比下降60%，較2021年下降78%。

「從哪裡跌倒就從哪裡爬起來」

碧桂園指出，雖然公司上下已全力以赴自救，但市場整體尚未回暖，行業絕對規模下降，資本市場信心修復尚需時間，公司整體經營壓力有增無減，導致2023年上半年預計出現較大虧損，特別是受近期銷售額與再融資環境持續惡化的影響，公司賬面可動用資金持續減少，出現了階段性的流動壓力。對此，公司管理層進行了深刻的反思，雖然對本輪市場調整週期有預判，但對市場下行的深度、烈度和持續度估計不足，未能及早做出更有力度的應對措施，未能洞見房地產市場供求關係已發生重大變化，對三四線及更低線城市投資比例過大、負債率壓降速度不夠等潛在風險的認識不夠深刻、化解行動不夠及時有力。

碧桂園又指，「從哪裡跌倒就從哪裡爬起來」，將堅守責任、全力自救，採取有力有效的措施，努力扭轉當前的困局。一是全力以赴保交付。這是樓市的安全底線，是公司最重要的企業責任，亦是全體員工高度共識的目標。公司將通過落實主體責任、專款專用、嚴格管理預售監控資金等方式，切實保障全國範圍內項目的運轉並完成保交樓任務，兌現對業主的承諾。二是積極化解階段性流動壓力。公司將與各持份者溝通，並考慮採取各種債務管理措施，以保障公司的未來長遠發展，為各持份者保存價值、維護利益。三是保障經營有序開展。目前集團淨資產充足、土儲充裕，截至2022年年底，淨資產約人民幣3,096億元，總權益可售資源約人民幣12,083億元（其中已獲取的權益可售資源約人民幣9,555億元）。公司將盡最大努力做好銷售，努力盤活酒店、寫字樓、商舖等沉澱資產，同時加強內部管控，進一步精簡組織、減少行政管理費用開支，改善經營效益，更好保障供應商、合作方等各利益相關方的權益。四是加強特殊時期的組織領導，為更好地應對當前困難，公司成立了由董事會主席任組長的專項工作小組，建立工作機制，統籌協調、高效決策、有力推進，努力渡過難關。