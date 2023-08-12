OBV與PVT之間誰較優勝？　解構公式道玄機!｜聶振邦

上週下旬與大家分享了價量趨勢指標（Price and Volume Trend，PVT）的公式，今日與跟大家看看此公式的背後理念。PVT顧名思義是藉著昔日股個股的股價及成交量變化，嘗試找出未來股價趨勢；而該指標跟成交量平衡指標（On Balance Volume，OBV）的最大差別，在於後者的參數只有成交量，暗示每個交易日的成交量，在OBV的運算上，附帶的權重是相同的。至於PVT於運算各日的成交量之時，均已進行權重調節，就是透過當日股價相對上個交易日股價產生的升幅或跌幅。重溫公式如下：

PVTn = [（Cn – Cn-1） / Cn-1] x Vn + PVTn-1

n: 分析當日

Cn: 分析當日的收市價

Cn-1: 分析前一個日的收市價

Vn: 分析當日的成交量

PVTn: 分析當日的PVT值

PVTn-1: 分析前一個日的PVT值

以日成為觀察周期的單位，因著每個交易日股價表現較上日收市價會出現三種情況，就是上升、下跌或無起跌，相對計算OBV值會有三條公式：

1) 上升：當日累計OBV值 = 上個交易日累計OBV值 + 當日成交量

2) 下跌：當日累計OBV值 = 上個交易日累計OBV值 – 當日成交量

3) 無起跌：當日累計OBV值 = 上個交易日累計OBV值

較重視波幅大的成交量

這意味著成交量於PVT的權重，與時間無關，不像加權移動平均線（Weighted Moving Average，WMA）或指數移動平均線（Exponential Moving Average，EMA）對於越接近現在的參數，權重便越大的觀念，而是以當日股價變化的幅度大小，衡量當日成交量於公式中的影響力，PVT較重視升幅或跌幅較大之日子的成交量狀態。筆者認為這是合理而客觀的股份買賣動力變化的探討原則；但或許有人會覺得不涉及時間性的權重考量，會令該指標的參考性添上不確定性。筆者的看法則是股價變化本身已將時間性包含在其中。

想像水面出現漣漪啟示

試想想，當個股單日股價見異動上升或下跌時，如同水面出現漣漪，將隨著時間水面最終回復平靜，屆時漣漪亦會消失，股價表現同理，再大的升幅或跌幅出現之過，最終股價會「靜」下來，回到往日的波幅常態。故此股價異動後，例如是暴升後，若後續欠缺進一步利好因素支持，股價將漸見回落，暴升當日的成交量權重雖大，卻會因之後多日股價見跌，於公式中的影響力將逐步減退，可見時間性的權重因素，經已接間地包含在公式之中。誠然筆者非常享受今次技術指標系列的撰文，當與大家探討每個指標運用的公式時，事前都要重新仔細考量公式背後除了在數字上，還有在股市價量變化之上的真正意義。

雖然未能知曉提出PVT是誰，但從上述筆者的講解，相信也值得我們讚嘆發明者背後的心思。因此若將OBV與PVT作比較，前者的主要亮點是運算簡單，容易讓人瞭解該指標的原理；但不足之處卻沒有股價作參數，令參考價值減少。當然，若以「量較價先行」的原則，成交量變化已包含對股價變化的考量，不過筆者認為這不能與上述PVT已包含時間性權重相提並論。股價走勢隨時間得到見證，可是成交量變化與股價變化沒有明確的方向關係，當成交量增加之時，不能預示股價將要上升還是下跌。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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