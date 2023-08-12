橋水第2季增持拼多多及蔚來等中概股　道富SPDR金ETF清倉

全球最大對沖基金橋水在今年第2季增持多隻於美國掛牌的中資股，當中包括拼多多﹑比亞迪﹑蔚來﹑騰訊音樂及愛奇藝。



據橋水第2季13F報告顯示，該對沖基金新買入77隻股票或ETF，沽出91隻股票或ETF。截至今年6月底資產價值約161.93億美元，較月底時下跌1.2%。

除增持中資股外，橋水於期內亦有增持iShares安碩核心標普500指數ETF，及增持藥股默克人及UBER等270隻股票或ETF，同時減持iShares黃金ETF﹑Meta﹑Mastercard及強生等342隻股票或ETF。

減持Ｍeta等342隻股票或ETF

橋水於在季內亦有買入美光科技﹑Spotify等，及將道富SPDR金ETF﹑Home Depot股票或ETF清倉。

橋水在上季大手增持拼多多，持倉規模增加27%至1.89億美元，同時將蔚來美股增持29%至3,161萬美元，增持騰訊音樂美股34%至1,406萬美元，增持愛奇藝持倉45%至573萬美元。

截至今年6月橋水的10大持倉佔其資產組合的35.19%，其中iShares安碩核心標普500指數ETF仍屬最大持倉，其次為iShares安碩核心MSCI新興市場ETF。其餘包括寶潔﹑強生及可口可樂。