摩通及巴克萊唱淡中國經濟前景　後者料今年內地增長僅4.5%

內地7月份經濟數據疲弱，其中被稱為「三頭馬車」的社會零售消費﹑固定資產投資及規模以上工業增加值，均遜預期。大行最新報告亦看淡今年內地經濟前景，摩根大通及巴克萊分別將今年內地經濟增長預測，降至4.8%及4.5%。



摩通將今年內地經濟增長預測降至4.8%，明年增長預測為4.2%。

巴克萊將今年內地經濟預測下調0.4個百分點至4.5%。該行指出消費﹑房地產﹑出口及信貸數據均令人失望，且缺乏實質有效的財政及消費刺激措施。對於明年內地經濟前景，維持增長4%的預測。

渣打則對今年內地經濟增長5.4%的預測維持不變。該行指出縱使第3季開局欠佳，仍然相信內地今年可以實現5%經濟增長，又預料經濟解封可刺激服務業。

大新銀行指出減息對經濟刺激有限

大新銀行經濟研究及投資策略部指出，中國內地7月主要經濟數據普遍差過預期，零售及房地產領域轉弱情況尤其明顯。7月零售銷售按年增長自上月的3.1%進一步放緩至2.5%，按月收縮0.06%，今年以來首次錄得倒退，主要由於汽車銷售按年下跌1.5%，連續兩個月倒退，而餐飲收入按年仍上升15.8%。首7個月固定資產投資按年增長放緩0.4個百分點至3.4%，續創2021年初以來最低，基礎設施及製造業投資增長均繼續放緩，房地產開發投資按年跌幅更進一步擴大0.6個百分點至8.5%，推算單計7月按年下跌逾12%，首7個月商品房銷售額更由升轉跌1.5%。

供應面方面，7月工業生產增長放緩0.7個百分點至3.7%，服務業生產亦放慢1.1個百分點至5.7%，為今年以來最慢。7月城鎮調查失業率上升0.1個百分點至5.3%，統計局宣布暫停發布按年齡層劃分的失業率數字，以待完善勞動力調查數據。

該行又指出7月份經濟數據公布前，人民銀行出乎市場預料下調1年期中期借貸便利（MLF）利率15個基點至2.5%，是3個月內第2度減息，亦是2020年4月以來最大減息幅度，同時人民銀行亦再度調低逆回購操作及常備借貸便利（SLF）利率10個基點，拖累內地10年期國債孳息率下跌近5基點至2.58%，創三年新低，人民幣兌美元一度跌0.4%至7.289，再創今年新低。

整體而言，大新銀行指出內地零售及服務業復甦動力轉弱，房地產投資乏力，工業活動疲弱，加上外圍製造業普遍出現疲態，認為下半年內地經濟復甦將遇上挑戰。同時，銀行間利率近月已一直反覆下降，但信貸需求疲弱，尤其是樓市信心仍然不足，再度減息的對整體經濟的刺激作用或有限。由於去年基數較低，預料內地今年經濟增長仍有機會達到5.2%。