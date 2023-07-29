專家：中國經濟潛在增速或放緩甚至下降　改革城鄉二元制結構迫切

中國經濟疫後復甦進度未如理想，近日，中國財政科學研究院研究員劉尚希表示，中國潛在增速放緩是因為重要的結構性改革未能推進，其中城鄉二元制結構最為關鍵，迫切需要改革。



劉尚希是中國財政政策的資深研究者，本月6日國務院總理李強主持召開經濟形勢專家座談會，劉尚希出席並發言。近日，他接受內媒採訪，提出他對於中國現今經濟發展的看法。

劉尚希認為，中國經濟潛在增速可能出現了放緩甚至下降。放緩的原因，是因一些重要的結構性改革遲遲未能完全推進，在社會經濟積累下帶來問題。其中，最為關鍵的是城鄉二元制結構，即數億農民工處在城市與鄉村的「漂泊」狀態，既無法完全脫離鄉村，又無法真正融入城市。在此之下，實質城鎮化受阻，消費、投資活力難以釋放，長期需求受到抑制，也會影響全要素生產率的提升。

因此，劉尚希推論，若要穩住中國經濟潛在增長率，迫切需要進行城鄉二元制結構改革，其涉及的不僅僅是經濟領域，將涉及更多社會領域。

劉尚希是中國財政政策的資深研究者。（中國財政科學研究院）

劉尚希強調，過去40年的改革開放更多集中在國家與市場關係的調整上，但在國家與社會關係，中央和地方關係等治理範疇的改革顯著滯後於經濟領域的改革，這是拖累中國經濟增長的重要原因。

然而，他也指出這亦是下一波改革紅利的來源。他表示，之所以經濟領域這些年發過的一些文件效果不如以往，就是因為經濟改革本身也是受社會改革制約的，故要從經濟這個概念上跳出來，超越經濟，從整個社會去看經濟發展。而經濟改革進入深水區，其實是進入了社會結構扭曲的深水區。缺少整體觀和系統觀念，分領域的碎片化政策和改革，是難以見效。