香港航空免費機票｜8月26至27日於銅鑼灣派千張飛東京等地機票

香港航空再度送出機票。公司指出為慶祝新推出的4個新航點，將於8月26日至27日在銅鑼灣Fashion Walk舉辦「航點新推‧機票大放送」活動。活動會送出1,000張機票，而送出的機票會包括20公斤寄艙行李，惟不包括稅款及附加費。公司指出會在當日上午9時於Fashion Walk地下中庭派發號碼籌，先到先得，派完即上。



今次活動送出的目的地機票，包括北京（大興）﹑福岡﹑布吉及名古屋等4個今年新開航點。以及目前多個現有航點，包括峇里﹑曼谷﹑台北﹑首爾﹑沖繩﹑東京﹑大阪﹑北海道﹑北京（首都）﹑重慶﹑海口﹑三亞﹑上海（虹橋）。

公司指出所有免費機票由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動送出。有意參與活動的市民可預先註冊成為旗下金鵬俱樂部會員，又指出不同地點的機票數量不同。公司將於8月23日於Facebook公布相關航點派發時間表，方便市民選擇時段到場。

若市民獲得籌號，可於當日指定時間內到場參與巨型夾公仔機遊戲並登記領票換領信。得獎者將另獲機票優惠碼，供同行乘客購買任何航點享現金折扣優惠。購買任何航點經濟艙機票，滿1,000元減150元。

公司又指出活動場地由恒隆贊助。公司額外送出20套免費機票予「hello恒隆商場獎賞計劃」，包括兩套單人來回北海道的商務機票，以及18套單人來回東京﹑大阪﹑福岡﹑名古屋﹑沖繩﹑首爾﹑曼谷﹑布吉及台北的經濟艙機票。