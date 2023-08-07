香港航空免費機票｜10點搶9800張機票　網頁彈出彈入　再等2小時

【香港航空/搶機票/免費機票/附加費/】機管局繼續免費送機票，香港航空今日（7日）上午10時推出來回第二輪免費機票，提供約9,800張香港出發的來回機示，目的地涉及七個目的地，包括曼谷、三亞、北京大興、杭州、名古屋、南京、首爾。《香港01》記者準時10時登入網頁，系統雖然顯示等待時間為30分鐘，但不久後便自動跳出隊伍，回到活動主頁，上述過程不斷重覆，有網民直指：「彈出彈入100次」。



記者嘗試多次後，大約10時15分成功進入揀選機票的頁面，不過在選擇往名古屋的機票後，系統顯示需等待多於兩小時。



根據揀選機票頁面，各地區的機票限額不同，詳情如下：

曼谷：2,900

三亞：1,900

北京大興：1,400

杭州：1,200

名古屋：1,100

南京：800

首爾：500



香港航空「飛遇世界鉅賞」搶免費機票網站

香港航空為響應香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動，將於7月24日至8月25日推出數輪免費搶機票活動，優惠包20公斤寄艙行李，一共超過20個目的地選擇，今輪活動涉及七個目的地。活動網頁為香港航空 「飛遇世界鉅賞」 。

搶香港航空免費機票前必備：

1. 與旅遊證件上相同的姓氏／名字

2. 相關旅遊證件號碼

3. 香港身份證號碼

4. 出生年月日

5. 應準備好信用卡，以繳付稅項及附加費等



圖中日子並沒有機票提供（香港航空Facebook圖片）