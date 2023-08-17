香港航空免費機票｜8.26及27銅鑼灣派1000張　飛大阪、東京等熱點

各位市民留意，再有免費機票派發。香港航空今日（17日）公布，將於本月26及27日於銅鑼灣派發1000張免費機票，航點分別有大阪、名古屋、東京、北海道、峇里、曼谷、台北、首爾等，得獎者將另獲機票優惠碼，同行乘客每張機票滿 1000元 減 150元。香港航空會在本 23 日在官方 Facebook 公佈相關航點的派發時間表。



香港航空公布，將於本月 26 日至 27 日在銅鑼灣 Fashion Walk ，送出由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」贊助逾 1000 張香港航空免費經濟艙機。

免費機票城市

北京（大興）、福岡、布吉、名古屋、峇里、曼谷、台北、首爾、冲繩、東京、大阪、北海道、北京(首都)、重慶、海口、三亞、上海(虹橋)及上海(浦東)



香港航空公布，將於本月 26 日至 27 日在銅鑼灣 Fashion Walk ，送出由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」贊助逾 1000 張香港航空免費經濟艙機。

上午9時派籌 可在現場與空服員合照

有興趣參與的市民，可預先於香港航空網站或手機 APP 註冊成為金鵬俱樂部(FWC)會員，並於當日早上親身前往 Fashion Walk 地下中庭排隊領取號碼籌，活動於 9 時派發號碼籌，先到先得，派完即止。獲得號碼籌後，可於當日指定時間內在現場參與巨型夾公仔機遊戲，並登記領取機票換領信，市民可在現場與香港航空空姐空少合照。

免費機票航點包括日本大阪。（Getty）

得獎者將獲優惠碼 可供行同友人買機票

得獎者將另獲機票優惠碼，供同行乘客購買任何航點機票享現金折扣優惠，包括每張任何航點經濟艙票滿 1000元 減 150元。另於活動現場訂閱香港航空電子通訊亦可獲折扣碼，可用購買經濟艙票價滿 1000元 享 100元折扣；購買商務艙票價滿 3000 元享 300元 折扣，該折扣碼於 9 月 1 日至 9 月 15 日有效。

另外，香港航空將額外送出 20 套免費機票恒隆商場獎賞計劃會員，包括兩套單人來回北海道商務艙，以及 18 套單人來回東京、大阪、福岡、名古屋、沖繩、首爾、曼谷、布吉、台北經濟艙機票。