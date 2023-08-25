深圳中原︰收到發展商銷售佣金後再向員工發放　不具提前墊付能力

深圳中原遭到內地發展商拖欠佣金，涉資逾10億元人民幣。中原集團重大項目追佣專案組及中原集團首席運營官劉天暘發文指出，公司從未打算退出內地市場，又指出儘使內地房地產行業目前面臨前所有未有困境，惟公司擁有足夠經濟及信心應對行業周期。未來會繼續堅守初心，為行業及社會創追更多價值。



公司指出各城市公司均正常有序經營。截至7月止，中原在內地64城市設有分公司及網點，目前所有業務均正常開展中。

公司指出中原地產銷售類員工工資結構為固定工資+佣金。目前深圳中原7月及之前時間段的固定工資已發放完畢，並無任何延期發放情況；深圳中原公司實際回款的部份佣金亦發放7月份。深圳中原不存在任何惡意拖欠佣金情況，只要符合發放條件的佣金均會及時足額發放。所有工資及佣金發放情況﹑銀行對賬單等發放憑證均已提供予相關勞動監察部門。

對員工追佣事宜高度重視

此外，網絡流傳視頻中所涉及的佣金，由於開發商/代理商爆雷等原因，深圳中原尚未收回佣金，員工佣金並未達到結算條件。無論行業慣例還是按照勞動合同的明確約定，佣金均需於深圳中原收到開發商/代理商的銷售佣金後次月發放，公司在收回佣金進行核算後，不論員工是否離職，凡是符合佣金結算條件的，均會予以支付，而目前未收回的開發商/代理商佣金數額巨大，中原地產不具備為員工提前墊付的能力。

對於開發商/代理商拖欠佣金及員工追佣事宜，中原集團高度重視，已成立以集團管理層牽頭的重大項目追佣專案組，並與政府多個部門緊密溝通渠道和途徑促進回佣，一旦有資金收回，將優先與員工結算相應佣金。目前正在進行的追佣訴訟和判決情況，深圳中原亦將嚴控風險，加強對項目銷售承接的考察，保障公司和員工的合法利益。