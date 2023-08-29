瑞銀汪濤：內房黃金時代已過　債務違約料持續　惟不會成雷曼翻版

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，內房市場黃金時代已結束，未來幾年會持續調整，這方面會需要政策去支持，令市場盡快得到穩定，避免調整時間過長。目前內地尚未出台全國層面的房地產放鬆政策，包括加大對開發商融資支持等，未來企業預計違約風險有所上升。



她指出，近期內房已出現違約，預計情況仍未結束，將來仍會出現。但出現系統性風險不大，內房債實際規模雖然龐大，但佔金融系統比率並不大，也相信不會觸發成雷曼翻版。

下半年料政府加大對經濟支持度

瑞銀近日發布報告，將今年內地經濟增長預期下調0.4個百分點至4.8%，低於官方目標5%，明年預測則大幅下調1個百分點至4.2%，主要考慮到房地產活動及對其他經濟活動影響的重新評估。同時，通縮壓力也料將不會在短期內結束。

汪濤表示，下半年預計政府將加大對經濟支持度，當中財政支出預計擴張到GDP的2%，高於上半年。內房方面則期望透過地方政府，下調二套房首付及按揭利率等。

近期理財產品出事演變成系統性風險機會小

內銀方面，瑞銀大中華金融行業研究主管顏湄之表示，對內銀維持中性看法，目前較低估值水平反映了銀行基本面包括淨息差、資產質量及利潤增長的下行壓力。如果後續有強勁刺激經濟出台，較為看好專注於零售及財富管理業務，且具有高增長能力的個股。

近期部分理財產品出現了承兌問題，市場擔憂風險會外溢，當中信託行業首季末資產達到21萬億元人民幣，內房佔比達10%。顏湄之表示，信託是持牌金融機構，監管能夠實時掌握情況，對於解決系統性問題有不少經驗，認為演變成系統性風險的可能性較低。另外受個別事件影響的群體主要是小部分高淨值人士及公司，影響面積整體較小。