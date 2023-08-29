港股一潭死水　政府研增流動性　業界人士揭四大死因｜拆局

港股交投日漸萎縮，成交額跌穿千億元已成日常。行政長官李家超就其任內第二份施政報告進行地區諮詢時表示，已決定由財政司司長陳茂波成立小組，研究如何增加股票市場流動性。一眾金融業業內人對此表示歡迎，並分析了港股四大「死因」，期望政府能「對症下藥」。



特首李家超週日（27日）表示，聽到不少聲音反映保證流動性的重要性，因此所以決定成立此小組，由陳茂波帶領，並預期很快會公布建議，以加強香港作為國際金融中心的優勢。據了解，其中不排除下調印花稅。

根據港交所數據，截至今年7月底，2023年7月及首七個月的平均每日成交金額分別為1,023億元及1,136億元；證券市場市價總值36萬億元。翻查資料，2020年、2021年及2022年的平均每日成交金額分別是1,295億元、1,667億元及1,249億元。

本地對沖基金馬山資本董事總經理林子傑坦言，港股的「致命傷」正是上調印花稅。（資料圖片）

死因一、上調印花稅

本地對沖基金馬山資本董事總經理林子傑坦言，港股的「致命傷」正是上調印花稅，數據可見，現時平均成交較未加稅前減少一半。「好多對沖基金買大股（藍籌）時都會做對沖，但加稅令個spread（買賣差）闊咗，成本直接上升就會無利可圖，好多trading strategy都做唔到，唯有去美國做。」

林子傑坦言，下調印花稅會令對沖基金重投香港懷抱，因在美國市場對沖港股有時差，實際上較在香港操作不方便。

近年港股掀起除牌潮，不單直接對中小企帶來負面影響，亦嚴重打擊了港股。（資料圖片）

死因二、監管「矯枉過正」掀DQ潮

有本地中型證券行老闆亦同意，上調印花稅是「壓死港股最後一根稻草」，因藍籌股入場費不低，「咁大個金額加少少稅，個金額都唔細！」不過，他亦概嘆，冰封三日，非一日之寒。

過往幾年監管機構「矯枉過正」，掀起除牌潮，不單直接對中小企帶來負面影響，亦嚴重打擊了港股。「你（監管機構）唔想人炒殼，增加養殼成本，以打擊殼價，而家﹙停牌﹚一夠18個月就話DQ（除牌），連鍾培生家族間公司（華廈置業）都DQ！以前買股票跌都仲可以坐艇，等蟹貨返家鄉，而家買完原來會DQ，啲錢直接化水，仲邊有人會買！」

他反問，假如該業務已不合時宜，或公司老闆年事過高，無法繼續經營，為什麼不能賣殼轉手？「長江以前穿膠花，唔畀轉死得啦！」

他建議港交所或可設立「過渡板」，讓停牌公司在該板尋找「白武士」，毋須一夠鐘就「打靶」，讓投資者「血本無歸」，令財富白白蒸發。

監管機構對大公司與細公司的態度是天壤之別。（Getty Images）

原因三、中小企支援不足

近年監管機構著重開創新猷，如引入同股不同權等吸引大型企業來港上市，但對中小企態度卻是天壤之別。上述本地中型證券行老闆再以停牌作例子，為什麼一眾內房如恒大（3333）能夠復牌，但很多細公司卻不能復牌？

「究竟條畀線係咩？大公司就可以後牌，細公司就要佢死？康宏十幾億現金喺入面都﹙被﹚DQ。」該本地中型證券行老闆強調，中小企是香港經濟命脈，中小企有錢賺，股市就會生旺，「當你中小企嘅股票都造好，股市暢旺，其它大嘅公司自然會來香港上市，毋須刻意推出利好大公司的政策。」

根據港交所的停牌規定，上市公司除了交出財報帳目，公司還需要有18個月的營運資金，以確保考慮公司的持續經營（on going concern）能力，即上市規則第13.24條。

放寬投資移民至投資港股，或可解決流動性不足。（Reuters）

死因四、資金流通不足

股票市場猶如一個生態鏈，最重要的「水源」亦久旱不雨。說到底，股票成交由資金推動，但近年中美關係轉差，外資因政治因素而減少投資中概股。此外，內地資金亦難以來港投資，「開戶口難過登天，就算有錢都調唔到落嚟，錢唔流動就冇turnover（成交），股票就無法流動。」

他認為，放寬投資移民至投資港股，即可解決流動性不足，「政府考慮開返投資移民，可以考慮埋資金投資港股，增加流動性」。