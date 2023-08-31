官媒指多家內銀明起調低存款利率　另傳將降按揭貸款利率

內地官方媒體「證券時報」報道，多家銀行備戰現有按揭貸款利率下調，已明確表態正研究具體實施方案，但現有按揭利率實際落地仍面臨較多實際影響因素。另有傳多家商業銀行將降低存款掛牌利率。



報道指出部份銀行已制訂降低按揭利率預備方案，但最終方案仍未作實。報道引述研究人士指出，由於長期以來按揭貸款定價「因城施策」及商業銀行投放的時間、地區帶來的成本差異，房貸利率下調很難有整齊劃一的行動。商業銀行調整存量按揭貸款利率過程可能會比較緩慢，調整的幅度一開始也可能不會太大。

研究人士又指，銀行下調現有按揭貸款利率的意願較低，因目前商業銀行淨息差已經降到1.74厘的歷史最低點，若要進一步下降現有按揭利率，對銀行息差影響較大。由於調整自主權在於商業銀行，銀行「響應表態」的動作或大於實際的調整。另一方面，分析指相較於北等一綫城市，非一綫城市的存量房貸利率下調空間可能更大。

另一方面，報道引述多個信息來源，指出多家全國性商業銀行將於明日（9月1日）再度下調存款掛牌利率，其中1年期存款利率下調10個基點，2年期存款利率下調20個基點，3年及5年期存款利率下調25個基點。今次是商業銀行第3次主動調低存款掛牌利率，對上一次為今年6月。

報道引述一家股份行分支機構人士指，其內部在本周初就以非正式形式通知存款利率下調在即，要求分支機構抓緊月末時點，在存款利率再度調降前加大存款吸收力度；有國有大行分行人士表示，該行此前追加了大額存單投放額度，趕在利率再度調整前爭攬行外資金。