新一批綠債傳快推出　分析料保底息或4厘　專家不建議沽舊買新

有市場消息稱，新一批綠色債券/綠債有望近日推出。由於目前定存息普遍仍有3至4厘以上，分析預計保底息也有望看齊。而持有舊有較低保底息的ibond投資者，也可考慮沽出，認購新一批綠債或者做較高息定存。至於首批綠債（4252），以周四（31日）下午三點價格96.45元計算，到期孳息率高達4.67厘，直逼銀債的5厘保底息，建議可繼續持有。



李若凡：可沽出ibond換馬新綠債

早前也有本地媒體報道指，金管局已向零售銀行詢問參與分銷零售綠債的意向，及行方會如何作出安排和有甚麼配套。按慣例自金管局詢問銀行和證券商的參與分銷意向後，一般會在短期內便有相關公布，所以估計有機會最快在下月初公布零售綠債的發售詳情，一切有待局方最後決定及公布日期為準。

星展香港環球市場策略師李若凡表示，去年推出首批綠債保底息僅有2.5厘，但當時屬於低息環境，定存息也普遍偏低。在目前高息環境，港元拆息雖近日有所回落，但仍高企，當中1個月拆息仍企於3.5厘以上。目前定存息普遍仍有3至4厘以上，預計新一批綠債保底息不會低於定存，相信有機會會定於4厘以上，可比拼銀債。

林俊泓料新一批綠色債券亦設有二手市場。（資料圖片）

林俊泓：綠債較定存更具流動性優勢

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，由於新一批綠債有較大機會如同早前幾批一樣設有二手市場，令投資者能夠隨時沽出套現，相較定存更具備流動性。故此即使沒有4厘或以上，仍會具備吸引力，若果定於3.5厘投資者仍值得考慮。由於首批綠債價格下跌而到期孳息率高達4.67厘，並不建議沽出購入新綠債。

至於較低保底息的ibond（4246）及（4239），李若凡就認為，可以考慮沽出認購新一批綠債。目前ibond二手市場價格低於認購價，沽出雖然會帶來本金上的虧損，但由於預期新綠債息率會相對吸引，故可做此操作，或者做較高息定存。