港府發售57.5億美元等值綠色債券　收益率最高5.318%

特區政府今日（5日）宣布，在政府綠色債券計劃下成功發售57.5億美元等值的美元、歐元及人民幣綠色債券（綠色債券）。是次三幣發行為亞洲最大的ESG（即環境、社會及管治）債券發行。

政府表示，環球投資者對這批綠色債券需求強勁。是次發行吸引超過360億美元等值的認購金額，並成功吸引未曾參與香港特區政府以往的綠色債券發行的新投資者，同時亦得到不同類別的傳統和綠色投資者的持續參與。香港特區政府已因應投資者的需求，將人民幣債券的發行額倍增至100億人民幣，內地投資者通過債券通「南向通」參與是次發行的份額亦有所增加，彰顯香港作為首要離岸人民幣業務樞紐的地位。是次人民幣債券的發行進一步豐富離岸人民幣產品選擇，推動人民幣國際化。

財政司司長陳茂波表示：「儘管近期市場波動，我們看到全球機構投資者繼續對香港特區政府發行的綠色債券需求殷切。繼2021年後，我們今年再次發行三種貨幣的綠色債券，顯示我們致力推動香港綠色和可持續金融發展的決心，同時為市場提供重要的基準。事實上，我們是亞洲區內首家同時發行三種貨幣的綠色債券政府發行人。」

這批綠色債券是透過於2021年初專為發行綠色債券而設的全球中期票據發行計劃發行，預期於2023年1月11日交收，並於香港交易所和倫敦證券交易所同時上市。這批綠色債券獲標普全球AA+以及惠譽AA-評級。

香港金融管理局為是次根據政府綠色債券計劃發售綠色債券的香港特區政府代表。該計劃所募集的資金將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的項目提供資金。

是次發售綠色債券由東方匯理銀行及滙豐擔任聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行及聯席綠色結構銀行。花旗及摩根大通為美元及歐元綠色債券的聯席全球協調行，並連同法國巴黎銀行、美銀證券、摩根士丹利及瑞銀為聯席牽頭行和聯席簿記行。中國銀行（香港）及工銀亞洲為人民幣綠色債券的聯席全球協調行，並連同交通銀行、瑞穗及渣打銀行為聯席牽頭行和聯席簿記行。

在2023年1月3日舉行網上路演後，這批根據規則144A / 規例S發售的美元綠色債券和根據規例S發售的歐元及人民幣綠色債券於2023年1月4日定價。收益率如下：

5億美元的3年期債券為4.494% （與3年期美國國債差距為＋35基點） ；

10億美元的5年期債券為4.585% （與5年期美國國債差距為＋70基點） ；

10億美元的10年期債券為4.672% （與10年期美國國債差距為＋95基點） ；

5億美元的30年期的債券為5.318% （與30年期美國國債差距為＋145基點） ；

7.5億歐元的2年期債券為3.920% （與2年期歐元掉期利率中間價差距為＋70基點） ；

5億歐元的7年期債券為3.964% （與7年期歐元掉期利率中間價差距為＋110基點） ；

50億人民幣的2年期債券為3.000% ；及

50億人民幣的5年期債券為3.300%。