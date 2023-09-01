風球蘇拉｜港交所︰證券及衍生產品市場全日暫停交易

港交所﹙0388﹚宣布，由於八號颱風信號現正生效，今天（9月1日）的證券及衍生產品市場全日暫停交易，包括收市後交易時段。另外，所有證券結算及交收服務今天亦暫停。滬深股通今天亦暫停。



颱風蘇拉襲港，天文台於今日凌晨2時40分改掛8號風球。天文台指出，隨著蘇拉繼續靠近本港，今日稍後天氣將急速轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈，８號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持。



按港交所指引，若8號或以上颱風信號／極端情況警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。

若8號或以上颱風信號／極端情況警告於中午12時或之前取消，香港交易所證券及衍生產品市場的產品將於下午恢復交易，並會在颱風信號／極端情況警告解除約兩小時後的整點或30分開始交易。

若8號或以上颱風信號／極端情況警告於中午12時仍然生效，證券及衍生產品市場將會全日暫停交易。

港交所又指出，有關颱風及黑色暴雨／極端情況期間香港證券及衍生產品市場之交易、結算及交收安排的詳情，請參閱香港交易所網頁「服務－交易概覽－颱風、極端情況及黑色暴雨期間的安排」一欄內載列的規則及安排摘要。

有關颱風及黑色暴雨／極端情況期間滬深港通北向交易安排的詳情，請參閱香港交易所網頁 「服務－交易所規則」一欄內載列的規則。