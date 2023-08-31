風球蘇拉｜8號風球將掛　市民急補糧　家長帶女兒掃薯片感受氣氛

超強颱風蘇拉逼近香港，天文台預計明日 （9月1日） 凌晨改掛8號風球，午後不少市民到街市及超市掃貨備糧以渡暴風日。有市民表示囤購兩日食糧，對於街市蔬菜被搶購一空及加價感無奈，甚至有市民放棄到街市購物，直接「轉戰」超市。有人緊張掃貨儲糧之時，亦有家長帶兒女到超市「扮下嘢」狂掃薯片，感受打風氣氛。



市民：街市蔬菜被搶購空 菜心賣一斤30元

張小姐今日下午到粉嶺不同的街市，購買了兩日的食糧，花費了三、四百元，包括菜心、海鮮、姜蒜、西瓜、粉絲及麵包等。她無奈表示街市的蔬菜都被搶購一空：「餸都冇得買啦哈哈，搶哂啦！」不過她仍搶購到一袋菜心，然而加價到三十元一斤。

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轉戰超市囤貨 貨架剩少量瓜類

下午接近6時，上水區某超市的蔬菜貨架上已被清空得七七八八，只剩下少量瓜類，而即食麵區亦有數排貨架被清空。另外，收銀台位置亦有市民大排長龍，等候付款。

王小姐購買了兩包即食麵、兩包烏冬及兩罐罐頭食品。（洪芷菁攝）

王小姐因得悉街市的蔬菜大約在三點左右已被搶購清光，與以往打風時的情況相似，故索性放棄去街市購物，直接到超市。她購買了兩包即食麵、兩包烏冬及兩罐罐頭食品。不過王小姐表示，即使來到超市，仍不見有蔬菜，只有大量水果。

家長帶小朋友掃薯片 感受氣氛為主

在市民急於掃貨儲糧的緊張時刻，有部分家長帶小朋友購買了大量零食薯片，以感受掃貨氣氛為主。廖先生帶兩位小朋友到超市掃貨，他表示，不擔心打風期間無法出門購買食糧：「最惡劣嗰啲時間我哋都過過啦，佢哋（小朋友）未試過，所以同我哋出嚟感受下個氣氛。」

廖先生買了大量袋裝薯片，裝滿一個手推車箱及一個環保袋之餘，還需小朋友再手提幾包，此外還有幾包即食麵及一支牛奶：「感受下啊，扮下嘢落嚟買下嘢咁樣，大家一齊緊張下咁樣。」至於蔬菜和肉類，他指家中尚有餘，故無需購買。他亦指稍後會回家在窗戶貼膠紙及避免外出等。

廖先生買了大量袋裝薯片，裝滿一個手推車箱及一個環保袋之餘，還需小朋友再手提幾包。（洪芷菁攝）

記者下午約6時半到石湖墟街市，部分檔口只剩下少量蔬菜，不過亦有檔口擺放不少瓜類、粟米及菇類等、薯類及蒜頭。