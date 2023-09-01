颱風蘇拉｜保聯指8號風球上班途中傷亡　均視工傷受僱員補償保障

颱風蘇拉吹襲香港，天文台預計八號風球在今日（1日）大部分時間維持，香港保險業聯會表示，跟據條例，在八號或更高警告信號、黑色暴雨警告信號生效或「極端情況」期間，僱員按僱主規定返回工作地點工作，除了工作時間因工受傷或死亡，另在工作時間開始前四小時內，直接由居所前往其工作地點途中，或工作時間終止後四小時內，由其工作地點前往其居所途中遭遇意外受傷或死亡，一律被視作在受僱工作期間因工遭遇意外而引致。僱主必須負起《僱員補償條例》下的補償責任，因此僱員補償保險將會提供保障。



家居財物和樓宇結構保險方面，保聯表示，如因颱風引致家居內的財物出現損失，屬於家居財物保險的保障範圍。至於因颱風引致玻璃窗破損，則要視乎窗戶是原裝還是投保人自行改裝。在一般情況下，家居保險通常只覆蓋投保人自行裝修的部分，而不包括原本的樓宇結構。因此，如果鋁窗是屬於房屋原裝設施，就可能屬於火險的範疇，而不在家居保險的保障範圍內。

不過，每家保險公司提供的保險計劃的覆蓋範圍都有所不同，並且有些公司還可能明確列出不在保險範圍內的特定物品。因此，在購買家居保險之前，投保人應該仔細閱讀條款並了解清楚。假如家居財物因颱風造成損失，住戶應在可行及安全的情況下盡量減低損失，並保留損壞物品，以及拍照作紀錄，以便索償時作佐證。

旅遊保險方面，保聯指出，如惡劣天氣是指定受保原因，而其引致已安排的公共交通工具有延誤，受保人將根據延誤指定時數，獲得現金津貼，或合理的額外旅遊費用，例如酒店或機票支出的賠償。不過香港而非當地懸掛熱帶氣旋或黑色暴雨警告信號，則不在大部份保單的旅程取消和提早結束行程的保障範圍之內。