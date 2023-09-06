法外貿銀行報告︰內銀如調低現有按揭利率50基點　利潤或降8%

法國外貿銀行發表報告，指出若內銀降低現有按揭利率50個基點，或導致銀行利潤跌8%，淨息差亦會收窄8個基點。2019年至2023年第二季度，銀行淨息差已從2.2厘降至1.74厘。該行慮為內地按揭利率政策出現變化，或會加劇銀行盈利能力的結構性壓力。



報告指出繼北﹑上﹑廣﹑深後已有更多城市實施「認房不認貸」政策，即不論是否有過按揭紀錄，只要居民及家庭成員在當地並無名下住宅物業，即符合首套房認定標準，並降低首期比例。銀行亦會降低現有按揭利率，以分擔促進經濟增長責任。

報告又指出國有商業銀行面臨相對更大影響，因按揭貸款佔資產15%，按揭貸款佔其他類型銀行資產約6%。若減少利息還款後的資金悉數用於消費，可刺激零售增長總額約0.4%，反映出促進作用並不顯著。若居民及家庭對收入前景保持謹慎，或會積累儲蓄，或導致降低按揭傳導至經濟的作用遭到削弱。

該行亦指出在監管規則允許情況下，銀行亦會透過措施以緩解盈利遭到的影響。如銀行可以透過削減存款利率20個基點，以填補按揭利率降低50個基點造成的利潤下滑。最近已有多家銀行將存款利率下調10至25個基點，未來可能有更多措施跟進。可是銀行不讓利，消費者將無法獲得更多資金。因此將現有按揭貸款利率降低對銀行及家庭的影響仍無法定論，將取決於未來貸款及存款利率的變化，更取決於消費者對投資及樓市信心能否復蘇。