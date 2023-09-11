滙豐︰轉數快推出5周年　新款iPhone供抽獎　客戶須完成相關任務

滙豐為慶祝「轉數快」推出5周年，將舉行大抽獎。合資格客戶於今年9月11日至11月30日期間完成指定任務，即有機會贏取最新型號iPhone一部，名額30個。

「HSBC HK App 每月任務大挑戰2.0抽獎推廣活動2023」會分3個階段進行，每階段會送出10部最新型號iPhone，客戶完成指定任務便可於該階段獲取一次抽獎機會，連同額外獎勵任務，每名客戶在是次推廣活動最多有5次抽獎機會。

與此同時，滙豐「智豐收」收款方案為商戶推出一系列「轉數快」優惠。由即日起至2024年6月30 日，滙豐「智豐收」商戶於服務啟用後首6個月內，每個曆月完成10筆「轉數快」收款交易及累積交易金額滿5,000元，可享1.2%交易費用優惠。如商戶使用電子商務方案或流動商務方案，於服務啟用後首個曆月完成上述交易數量及金額，更可獲豁免設置費用。

商戶如透過滙豐「智豐收」服務合作夥伴啟用服務，則可享首30天「轉數快」二維碼的交易費用豁免。

滙豐亦特別為教育界提供「轉數快」收款優惠，eClass及Talkbox商戶於即日起至2024年12月31日，可以415元交易月費進行每月最多4,000筆交易。