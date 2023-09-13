滙豐中銀傳加H按封頂息半厘　恒生跟加　渣打稱封頂息與市場相若

本港銀行同業拆息（H）持續攀升，計及今日﹙12日﹚已連升第5個交易日，最新報4.61935厘，較上日升32.89點子。資金成本持續上升之下，近期傳出有滙豐及中銀將H按封頂息上調至P減1.75厘。

上周五（8日）有傳滙豐將新造按揭H按封頂息率，由3.625厘加至4.125厘，幅度為半厘。生效日期方面，現樓為本月18日，樓花為本月30日。

中銀香港 （02388） 今日也傳出短期內會調升新造H按「封頂息」0.5厘，幅度與滙豐看齊。

對於有傳聞指出同業大行上調H按封頂息，渣打香港發言人指出﹕「本行按揭的最優惠利率上限（即封頂息率）水平與市場相若，以確保持我們的競爭力。實際上限（及現金回贈）水平視乎個別客人的情況。」目前渣打的最優惠利率（P）為6.125厘。

據《香港電台》報道，恒生（0011）亦調高H按封頂息率。恒生回覆查詢時表示，按最新市場發展，上調H按封頂息率0.5厘，上調至P減1.75厘，實際封頂息率增至4.125厘，下周一（18日）起適用於二手物業按揭，一手物業按揭則於10月3日起生效。

另一方面，有傳花旗將H按封頂息由P減2.5厘，調整至P減2厘。按目前花旗P為6.125厘計算，H按封頂息率將由3.625厘升至4.125厘。同樣於下周一（18日）新提交的申請生效。

該行的現金回贈比率料與大行看齊，即同為1.75%至2%。