JPEX｜苦主300萬資產憂難取回　林作稱不龜縮助投資者捍衛權益

【加密貨幣 / 虛擬貨幣】虛擬資產交易平台JPEX被證監會點名批評後，隨即限制用戶最多提取1,000 USDT美元穩定幣，提幣手續費更提高至999 USDT。有苦主向《香港01》透露，有價值逾40萬美元的虛擬資產在平台未能取回，已報警求助。



「JPEX苦主關注組」管理員則指，證監會新聞稿發出後不久平台就有異常，目前收集了約100名苦主資料；至於一眾當日為JPEX推廣的網紅紛紛發文「割席」，其中林作更指自己亦是受害者，將會幫助投資者爭取回屬於自己的資金。



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證監會（SFC）日前點名虛擬資產交易平台「JPEX」屬無牌經營，指有網紅及場外找換店在社交媒體上作出虛假或具誤導性陳述，並要求他們停止推廣JPEX和其有關的服務及產品。其後多個網紅，包括聲稱已經申請成為「JPEX合伙人」（合夥人）的前大律師林作、曾在2018年在深水埗撒錢被捕的網紅​​「幣少爺」黃鉦傑等紛紛發文「割席」．稱不會公開推廣及提及任何香港未有申請牌照的交易。

林作：個人名義保證竭盡全力為大家帶來賠償

林作於周四晚（14日）再於社交平台指，「本人在這次事件市，和張智霖、莊思敏、鍾培生、陳定幫等名人的情況相信無異，在類似代言人、代理人的情況下，有為該平台宣傳，但我們絕非該平台一員。在本次事件中，本人面對最大的損失，除了金錢，更是本人的聲譽，尤其是能力的聲譽。」

他又表示，「事到如今，本人作為從來有擔當的人，決意為一眾投資者發聲，希望能夠盡己所能，為大家爭取回屬於自己的資金。本人不但不會龜縮，更是希望可以帶領大家渡過難關。本人以個人名義保證，一定竭盡全力，為大家帶來賠償。本人很快將宣佈採取下一步行動，以保障大家。第一步，將會是召集本人熟悉的經由林作OTC 入金到該平台的用戶。」重申「希望所有投資者可以齊心協力，捍衛自己權益。我保證會幫大家！」

手續費提高至999 USDT 苦主黃小姐：40萬USDT未取回

同網上亦傳出JPEX無法提取資金，亦有用戶指平台將提款額度限制至最多1000 USDT美元穩定幣，而提幣手續費更提高至999 USDT。 USDT（泰達幣）為美元穩定幣，並與美元掛鈎，每1USDT即等於1美元，意味散戶最多僅能出金1美元。

《香港01》記者在一個名為「JPEX苦主關注組」的TG群組中，找到一名平台用戶黃小姐。她表示，去年在街上看到JPEX的相關廣告後，決定開戶投資比特幣。她在證監會發表聲明前，未試過取回資金，目前有40萬USDT存放在平台內，即約40萬美元（約313萬港元）。

惟當證監會發出聲明後，她發現平台系統改為需要收取999 USDT作手續費，於是決定報警，獲警方回覆指由於平台仍正常營運，因此警方不能進行調查。

平台稱提高手續費屬過渡措施

她亦向平台客戶服務查詢，對方亦書面回覆，稱因應平台需要增加整體的流動性，需要暫時提高提幣手續費以進行調整。相關設定屬於暫時性的過渡措施，待平台透過其他第三方交易平台進行資金整合後，將於未來會再作調整，請用戶留意更新，並耐心等候。她對今次事件感到無奈，若情況持續可能會尋求律師協助，亦表示事情發生在香港，相信香港警方的執法力度。

證監會回應表示，會轉介警方跟進。警方剛指已接獲相關機構通知，商業罪案調查科正跟進及調查案件是否涉及刑事成份。

關注組：已有百名苦主提供資料

「JPEX苦主關注組」群組的管理員，於昨晚回應《香港01》查詢，他透露於9月13日下午5時半左右，發現JPEX鏈上的出金地址沒有再出金，然後陸續有人表示，等待一段時間後，平台沒有回覆取回資金的審批，至晚上11時開始，有人指，提幣的申請「被消失」，提幣上限變成1000 USDT；手續費是999 USDT，「簡單來說就是不讓你出金。」

他表示，證監會一直有調查，亦有與某些苦主取得聯絡及證據，相信經調查後，才發出如此嚴厲的新聞稿。目前收集到約100宗個案，會先建議他們報警，有約30宗個案表示已經報警，涉及金額未有統計。

該管理員表示，早在證監會發新聞稿前，已見零星未能取回資金的情況，其他的多屬忽然帳戶登入不了，亦有人發現戶口內的資產無故被更改。

早在證監會發表聲明前「苦主關注組」已經成立，他指當時見到JPEX由「幣少」推廣， 又以不合理的利率吸引人投資，「基本上可以斷定是龐氏騙局」，同時他與其他管理員，利用鏈上數據追蹤資金流，發現JPEX有嚴重挪用客戶存款，所以就開始向外大力宣傳，希望大眾更了解JPEX的手法。