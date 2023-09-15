JPEX稱提幣需待證監指引　SFC反駁：從未接觸　安排全屬自行作出

虛擬資產交易平台JPEX，有傳用戶無法提取資金，亦有用戶指出JPEX將提款額度最高限制為1,000 USDT（美元穩定幣），手續費改為999 USDT。JPEX於昨晚（14日）發出聲明回指，就階段性開放提幣上限，平台已成立專案小組，並等待證監會（SFC）回覆進一步的指引。



惟證監會今（15日）反駁指，自證監會於9月13日，就JPEX發出警告聲明以來，JPEX從未與證監會接觸。同時強調，JPEX的聲明，以及對客戶提款的所謂安排或要求，全屬JPEX自行作出。



證監會：已將案件轉介警方

證監會重申，JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，迄今亦無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。由於事件可能涉及詐騙，證監會已將案件轉介警方，並會協助警方調查。

證監會於周三（13日）發聲明指出虛擬資產交易平台JPEX，旗下實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在港經營虛擬資產平台的牌照。同時證監會又指出，觀察到JPEX及那些向香港公眾積極推廣JPEX人士及找換店使用的手法存可疑之處。

證監會反駁指，JPEX發出警告聲明以來，從未與證監會接觸。（資料圖片）

JPEX聲稱待證監會回覆進一步的指引

JPEX昨晚發出聲明回應，指出鑑於平台需視乎證監會所發出的聲明進行業務上及政策上的調整，已於昨日（14日）零時起進行USDT提幣手續費的調整。

聲明指出，平台將依據證監會的回覆，於不日逐步調整提幣手續費，並階段性開放提幣上限。如果用戶有緊急的提幣需求，可以填寫表格，以申請優先的提幣排序，平台將會盡速進行安排，以解決具有特別需要的用戶。

聲明又指出，就上述事項，平台已經就此成立專案小組，成員將由專業的法律界人士、金融界別精英所組成並商討未來的發展方向以進行調整，並等待證監會回覆進一步的指引。