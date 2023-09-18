JPEX稱對證監會以不公平手法　破壞市場秩序感失望　強調繼續營運

加密貨幣交易平台JPEX於上周三（13日）被證監會點名，指出PEX及那些向香港公眾積極推廣JPEX的人士和找換店所使用的手法存在眾多可疑之處。該交易平台於周日（17日）晚宣布，從今日（18日）零時起理財頁面所有交易下架。事件最新進展，為包括網絡紅人林作等人，遭到警方拘捕。

JPEX於傍晚再發聲明，指出證監會不斷施予不公平對待，又指出證監會上周三發出相關聲明後，促使該平台陷入經營困難，惟強調即使面對連串挑戰，會堅定不移地繼續營運下去。



JPEX於聲明內指出，平台自開始經營以來，一直秉持著建構 Web 3.0 世界的理念，並致力於世界各地推動區塊鏈行業及加密貨幣市場的發展。於過往的發展過程中，亦一直願意且樂意配合不同地區政府的政策法規及牌照監管制度，並希望可以從保障用戶權益﹑區塊鏈發展的本意及政策規管中，取得一個合適的平衡以為不同持份者，皆可獲得最大利益。

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JPEX稱就配合監管制度與證監會溝通

JPEX又指出當香港政府宣佈將未來重點發展置於WEB 3.0項目時，團隊亦因區塊鏈行業，未來可能出現的長足發展感到欣喜，決意將發展重心轉移至亞洲地區，希望可為拓展WEB 3.0而共同努力。為可穩定地於香港地區營運，而平台亦一直著手於牌照制度的寬限期結束前，為配合加密貨幣監管制度做好準備（https://blog.jp-ex.io/zh/jpex-to-apply-for-the-latest-crypto-trading-license-in-hong-kong/） ，並與香港證券及期貨事務監察委員會保持溝通。

JPEX進一步指出，證監會卻並未實踐承諾﹐於其他加密貨幣交易所宣佈加入香港的市場時，並大規模進行宣傳之事時，對JPEX卻不斷施以不公平的對待，發信至該平台所有的合作夥伴，要求解除與平台的合作。而2023年9月13日，證監會亦發表一份針對本加密貨幣交易平台JPEX的聲明後，導致平台所合作的第三方造市商惡意鎖定資金，並出現經營困難的情況，而平台亦為保障用戶的權益，於2023年9月15日再次向政監會索取指引，但僅獲得以下回覆。

強調對證監會不公平手法感失望

JPEX表示作為加密貨幣行業的經營者及WEB 3.0理念的推廣者，對證監會以不公平的手法破壞市場秩序表示極度失望，其態度不止有違政府希望將香港打造為WEB 3.0之都的政策發展方針，其偏頗的態度，更並未實踐本身所應該擔當，一個公平公正的監管角色，更遑論保障香港的萬千投資者，而平台將是最好的例子，去向國際證明證監會是否正協助香港堅實地踏上WEB 3.0建構的路上。

JPEX指出即使面對連串挑戰，將會堅定不移地繼續營運下去，並不會因是次不可逆轉的政策風險所引致的嚴竣挑戰而倒下，緊急提幣申請的專責小組，仍將繼續為用戶提供優先提幣的協助。