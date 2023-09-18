林作被捕｜議員稱JPEX苦主群約8000人　已接觸30人料涉逾億元款項

虛擬資產交易平台JPEX疑涉違規在港經營，亦有客戶表示提幣手續費查高。香港警方表示已接獲證監會轉介，商業罪案調查科正跟進事件。消息指，曾自稱是JPEX合伙人、後稱只是宣傳的林作今早（18日）被捕。



受影響苦主群有8,000成員，立法會議員吳傑莊接觸到30位苦主，料涉及總額過億元。他呼籲受影響苦主主動報案，有助警方調查。當中兩名苦主今日會見傳媒時表示，分別損失6位數字，指事件影響大，希望政府以至各界可以給予幫助，協助他們了解及解決事件。



吳傑莊認為，證監會對香港虛擬貨幣交易非監管不足、或反應慢，惟小投資者未必了解風險，或會因「買波但去咗外圍到買，因而蒙受損失。」促當局加強投資教育，並加強宣傳可疑機構名單。



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苦主形容是「倫敦金2.0」

受影響苦主Jenny表示，今年3月經一OTC公司介紹，開始使用JPEX平台，而坊間有很多OTC公司，以各種方式遊說客人購入各種投資產品。她續指，該公司不斷游說她購入不同虛擬貨幣，該公司設有課程，氣氛如大家庭。

在平台進行投資期間，她一直沒「出金」，直至證監警告後，平台出現出金困難，相信是因為太多人同時出金，現時損失本金達6個位數字，她身邊也有不少朋友「瞓身投資」，形容如同「倫敦金2.0」，現時手不要求取回所有資金，只望有機會取回本金。

Jenny也提到，日前「出金」手續費由以往的3美金上調至999美金，近日回落至960多美金，情況如同「施捨」。她指，該平台在台灣有開設大廈，也有很多有明星、風水師代言，令所有投資者也相信該平台一定持牌。

另一位受影響苦主阿Lo則指，最初在電視廣告、港鐵廣告知道該虛擬貨幣交易平台，其損失本金亦達6位數字。他指，以往曾成功「出金」，也曾在月頭「出金」，過去「出金」金額達5、6位數字亦無問題，資金到帳時間由數分鐘至半日不等。

他指，事件好大影響，有些人投資金額達8位數次，希望政府以至各界可以給予幫助，協助他們了解及解決事件。

持牌虛擬資產交易所 Hashkey 代表，虛擬貨幣已有10多年歷史，但一直未有太多監管，指當中或涉很多隱藏風險，提醒市民要小心投資。

吳傑莊接觸30名苦主 涉款料逾億元

立法會議員吳傑莊指，現時的苦主群有逾8,000人，已接觸到30位苦主，損失金額有6位數、也有7位數，料總額過億元。他呼籲受影響苦主主動報案，有助警方調查。

他認為，證監會對香港虛擬貨幣交易非監管不足、或反應慢，惟小戶未必了解風險，或會「買波但去咗外圍到買，因而蒙受損失。」促當局加強投資教育。他表明，如投資提供極高利息，也反映涉及高風險，投資者須慎重考慮。

問到相關平台未持牌，且已被列入可疑機構名單，吳傑莊也指出，小投資者不會知道平台是否有牌，證監會作出提示雖然及時，但亦希望監管機構及早就其他類似情況作提醒，並要加強宣傳，讓更多人知道有相關的可疑機構名單。至於涉事平台至今仍未下架，他指有待警方繼續調查及跟進。

就平台出金手續費極高，他形容證監會現時無明確規定相關手續費，只是說要按市場水平，直言現時情況不合理，未來也要就手續費作討論。

律師料林作被捕 視乎言行有否刻意瞞騙

就林作被捕，律師林國興指事件中可看兩件事，其一要看主體公司是否違法，其二是一些協作人、代言人有否違法。針對後者，要視乎他們的言行，是否有刻意暪騙其他投資者。