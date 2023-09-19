陳茂波出訪法國　鼓勵當地企業來港設研發基地

財政司司長陳茂波巴黎時間周日（17日）抵達巴黎，展開法國訪問行程，於當地時間周一（18日）早上到訪兩家在法國具有領導地位的企業，並參觀它們的研發設施。其中一家企業從事水資源管理和轉廢為能技術，並在香港營運多個污水處理和水務項目；另一家則聚焦智慧和數碼化能源管理業務，為企業提供綠色轉型方案。



政府於新聞稿指出兩家企業都正積極擴展在粵港澳大灣區、內地以及亞洲的業務。陳茂波向他們介紹了香港在金融和創科方面的最新發展和優勢，包括引進重點企業和便利人才來港的政策措施；並歡迎他們利用香港一流的籌融資平台，進一步拓展和壯大區域業務。陳茂波也鼓勵他們到港設立研發基地。

政府又指出，陳茂波於同日下午參觀了巴黎初創企業園區Station F，並與法國初創網絡La French Tech的代表會面，了解法國近年在推動初創生態圈發展的政策和工作。陳茂波指，香港銳意發展為國際綠色科技及綠色金融中心，致力建構蓬勃的綠色科技生態圈，相信兩地初創企業可以加強聯繫交流，尤其在綠色科技方面有很大的合作空間。晚上，陳茂波在環球香港商業協會聯盟主辦的歐洲論壇酒會上致辭。

陳茂波會當地時間周二（19日）繼續巴黎訪問行程，並將出席由香港貿發局舉辦的「成就機遇．首選香港」論壇。