香港夜繽紛｜陳茂波：繼續吸納意見　增加多元化及新意項目

政府上周四（14日）舉行「香港夜繽紛」啟動禮，財政司司長陳茂波今曰（17日）撰寫網誌表示，當日公布的項目只是首階段，會繼續吸納社會意見，加入更多元化和具新意的選擇。

他又提到，上月訪港旅客增至近13.2萬人次，相當於疫情前逾八成，航空運力預計今年底亦可恢復至疫情前的約八成。隨著未來幾個月有多項大型活動在香港舉行，他期望訪港旅客人數能持續恢復，並在一連串不同主題活動的刺激下，能營造更多本地消費新場景和時點。



▼9月14日 政府舉行「香港夜繽紛」啟動禮▼



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陳茂波表示，繼年初推出「開心香港」，再啟動「香港夜繽紛」，希望透過更多有主題和具特色的活動，讓市民有更多消閒或相約親友一起外出共聚的選擇。這是疫情期間深刻體會到能共聚已是愉快和值得珍惜的回憶，「香港夜繽紛」系列是沿著這思路而來。

他指，新一輪的活動包括不少新主題，亦有廣受歡迎但受疫情干擾、到現在才能首次實體復辦的項目。從戲院夜場的購票優惠；三個海濱的周末晚間節目，以至中秋的賞燈舞龍和十一國慶煙花，都是讓人期待且能一起參與的活動。他建議市民提前相約親友參與，甚或提前預訂餐廳，讓行程更為豐富。

陳表示，上周宣布的一系列活動，只是「香港夜繽紛」的首階段項目，政府會繼續吸納社會意見，加入更多元化和具新意的選擇。

陳茂波（右三）在啟動禮後到攤位一嚐美食。（陳茂波網誌）

但他亦指出，外圍經濟環境未如理想，本地的市道也面對不少挑戰，需要以「組合拳」方式，在不同範疇和層面、借助不同時節的特色和氣氛，釋放潛在需求，為市道帶來更多新的催化劑和動力。

陳茂波引述最新數字，訪港旅客人數日均人次在八月份增加到近132,000人次，相當於疫情前超過八成，航空運力預計今年底亦可恢復至疫情前的約八成。未來幾個月有多項大型活動在香港舉行，他期望訪港旅客人數能持續恢復，也期望在一連串不同主題活動的刺激下，能營造更多本地消費新場景和時點。

他又指本港對內，需要加大力度提振市道；對外，需要加強國際層面的聯繫和交往，這對匯聚人才及資本、促進商貿投資都非常重要，對推動本港經濟持續發展有著重要作用。

陳茂波昨晚（16日）已啟程前往歐洲，開展一連十天的行程，將到訪巴黎、倫敦、柏林和法蘭克福，出席由貿發局舉辦的大型推廣活動、工商金融界午餐會和晚宴，也會與當地的創新科技或創意文化藝術的機構交流。

他希望這次訪歐行程能開拓更多務實的合作機會，無論是綠色科技與綠色金融；人工智能或生命健康等，又或是第三代互聯網，這些都是香港與歐洲能加強協作發展的範疇。