美國議息｜鮑威爾：適當時候再度加息　軟著陸是首要目標

美國聯儲局周三（9月20日）一如預期維持利率不變，但點陣圖預示年底仍會加息一次。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在會後於記者會上稱，尚未感受到本輪加息周期內緊縮行動的全面效果，如果有需要，聯儲局準備進一步提高利率。他認為，經濟活動比所有人預期強勁，需要更高的利率，大多數政策制定者也認為今年可能適合再次加息。但他指聯儲局的預測不是計劃，政策會酌情調整。



鮑威爾表示，鑒於本輪加息周期以來的政策狀況，聯儲局決定9月按兵不動，但不意味著當局已經實現其所尋求的立場。他指出，目前美國經濟活動穩健增長，住房市場活動有所回升，實際GDP增長超出預期，而GDP增長是受到強勁消費支出帶動。目前失業率維持在3.8％，仍處於低點。勞動力需求仍超過供應，市場仍然緊張。

鮑威爾表示，將維持限制性利率，直到有信心通脹將降至2%的目標，未來幾個月的數據將決定聯儲局下一步走向。他直言，從未打算就任何減息的時間發出信號，直至到出現適當的時機。 目前仍有太多不確定性，當進入2024年時，當局將考慮政策滯後性和數據。

鮑威爾表示，非常清楚高通脹對民眾帶來重大困難，而通脹自去年年中以來已經有所緩和。雖然最近3次通膨數據非常好，但認為需要超過3次的良好數據。他指出，聯儲局致力於維持足夠限制性的政策，使通貨膨脹率隨著時間的推移降至2%。聯儲局預計，8月核心PCE將按年上升3.9%。

鮑威爾亦提到汽車工人罷工問題，稱全美汽車工人聯合會（UAW）的罷工一旦持續，將影響產出、就業和通膨。他強調，工人罷工、政府停擺、學生貸款償還的恢復，以及長期利率上升對經濟都是風險，但政府停擺通常對宏觀經濟影響不大。

對於國際能源價格上漲，鮑威爾指持續的高能源價格，將影響通脹預期，但不需要急於得出要做些什麼的結論。

他表示，經濟軟著陸是聯邦公開市場委員會（FOMC）的首要目標，他一直認為軟着陸是一個合理的前景。他的經濟預期保持不變，但警告其他因素可能會影響聯儲局的前景展望。 在最新的預測中，聯儲局官員預計經濟增長會更好、失業率會更低，顯示美國經濟將承受住升息的衝擊，而不會受到太大影響。