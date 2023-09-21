恒隆陳啟宗稱香港樓市經歷系統性轉變　土地供應增　暴利日子不再

恒隆集團（0010）董事長陳啟宗於中期報告內指出，香港正經歷系統性轉變，但不代表香港經濟會沒落。他又指出本港樓變得疲弱，移民潮及3年疫情令人離港外，亦因土地供應增加，樓價便會放緩，趨勢經已開始，並預期不僅是周期性轉變，而是系統性轉變。



陳啟宗指出長遠而言此轉變讓香港更競爭力，只是轉變出現得不太合時，樓價持續下或令本港經濟雪上加霜。加上海外經濟疲弱及政局難料，致國際貿易低，物流業及相關行業亦難見起色，因此個人消費難有顯著增長。加上樓市結構慬轉變，目前對未來過於樂觀。他預期公司下半年仍有出色表現，增速則有所放緩，仍未看得清2024年形勢。

預料今年公司不會買地

他又指出隨著內地經濟變差，本港經濟必受影響，特別是房地產業正經歷結構性變革，形勢已截然不同。土地供應增加暴利日子一去不復返，豪宅市場或成為唯一亮點，因為不少內地富豪希望移居香港。

談到眼下市場黯淡是否有曙光時，陳啟宗指出內地奢侈品領域銷售額一直強勁，惟最近增長勢頭似放緩。奢侈品消費增長的持續下去的前提，是內地整體經濟保持穩定。展望未來5至10年，內地應能因應新形勢作出經濟轉型，奢侈品零售業便應可持續發展。

他指出雖然今年恒隆大概不會買地，但未來總有一天有此意。確實時間難測，惟團隊一直有留意，希望不會錯過下個良機。

與內地相比，本港的困難可謂微不足道，本港正慢慢從疫情中恢復過來，預計不會迅猛反彈，希望會穩定復蘇。零售銷售額已有所改善，也可預期店舖租金會緩緩上升。不過辦公樓租賃收入，由於預計美國會進一步打擊金融業及相關專業服務，故租金復甦步伐會緩慢。未來數年，核心商業區甲級辦公樓會有大量供應，進一步拖慢復蘇速度，次級地段的租出率及租金升幅可能會稍遜。

內地因4大因素陷困難局面

內地方面，陳啟宗指出，目前面臨的局面相當困難，四大原因是中國式抗疫的成本、加強管控網絡平台公司和私人教育機構的後果、樓市泡沫爆破，以及美國近乎動武的全方位攻擊，四大因素同時出現，令目前的中國經濟挑戰尤為嚴峻。

展望方便，陳啟宗指內地經濟正經歷嚴峻挑戰，上述四大因素同時出現要解決尤其困難，經濟發展方向必須重新調整，故北京當局數年前已推出相應措施，例如把原本的外向型經濟重新定向，轉為重視內循環，如家庭消費。