美國聯儲局11月會議面臨「閉眼飛行」危機　學者分析對議息影響

美國聯邦儲備局（聯儲局／聯準會）9月按兵不動，保留今年底前再升息1碼的可能性。



但聯儲局今年只剩11、12月兩次決策會議，聯邦政府10月起局部關門的風險又愈來愈高，可能導致一些重要的經濟數據延後發布。

因此，強調「決策取決於數據」的聯儲局，11月會議可能遭遇「閉眼飛行」（flying blind）困境。

民主共和兩黨分歧恐導致「政府關門」 令聯儲局取不到足夠數據作加息決定（點圖放大閱讀）：

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過去美國聯邦政府局部關門的經驗顯示，政府在這段期間不會如期發布經濟數據，勞工部的每月就業報告和商務部的通貨膨脹數據也一樣，在2013年政府關門時，就業報告等數據全都延後公布。

勞工部負責彙編非農就業人口和消費者物價報告的勞動統計局（BLS）發言人說，若政府關門，「將暫停數據蒐集、處理及發布，在資金恢復後，BLS將恢復正常運作」。

然而，美國民主黨與共和黨對於新年度預算支出法案、甚至是短期支出法案，迄今依然歧見仍大，大幅提高聯邦政府10月起局部關門的可能性。

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美國銀行美國經濟學家貝夫指出，在政府關門期間，聯儲局將只能取得有限的通貨膨脹數據，「若關門持續一個月以上，聯儲局的11月會議基本上就是閉眼飛行，對9月會議後的經濟活動和物價壓力知悉甚少」。

雖然貝夫預期聯邦政府關門不會太久，但若維持超過一個月，「我們認為聯儲局 11月會議的審慎之舉就是按兵不動，那有可能在12月升息嗎？這很難說，但我們認為11月跳過升息，較可能意味著這輪升息循環已告終，除非通貨膨脹再度明顯上揚」。

聯儲局大幅仰賴勞工部和商務部的數據，尤其聚焦商務部的個人消費支出（PCE）平減指數，以此為評估長期通貨膨脹趨勢的指標，當然勞工部的消費者物價指數（CPI）也會納入聯儲局決策考量。

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根據彭博資訊整理，美國10月將發布的重要數據共十份，包括10月3日的8月JOLTS職缺、6日的9月非農就業人口、11日的9月生產者物價指數（PPI）、12日的9月CPI、17日的9月零售銷售、18日的9月新屋開工、25日的9月新屋銷售、26日的第3季國內生產毛額（GDP）、以及27日的9月PCE平減指數。

聯儲局決策官員也能根據第三方數據了解經濟現況，例如供給管理協會（ISM）的製造業和服務業指數、ADP的就業報告，地區聯準銀行也會持續運作並發布企業狀況調查，但這些重要數據延後發布，將增添聯儲局評估景氣的複雜度。

不過，美銀仍預期聯儲局今年會再升息1碼，提高聯邦資金利率區間到5.50%~5.75%。貝夫說，若政府關門只持續幾週，聯儲局將有足夠時間蒐集數據，可能再度升息。

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