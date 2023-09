鮑威爾又說老一套　「手裏沒牌」是聯儲局的本質

美國聯儲局(FED)議息會議如期公布了最新的利率決議:維持5.25-5.5%的聯邦基金利率不變,維持隔夜逆回購利率維持在5.30%不變。FOMC聲明顯示,12位官員預計今年還會加息一次,7位官員預計維持。這基本上同6月份以來的市場預期一致。鮑威爾冗長講話,以及點陣圖似乎「鷹味十足」,但大膽判斷,聯儲局越是雷聲大,越是雨點小——年內再加息可能性進一步降低。



鮑威爾通篇講話幾乎都是廢話

按照慣例,聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)又「紮紮實實」的來了一番老套的說辭,但基本上,連續議息會議如出一轍,鮑威爾也都不過說了一番廢話——前面描述了一種可能,後面的話又將這種可能抹去。

鮑威爾表示,「在今年接下來兩次會議上,聯儲局做出決策將取決於全部數據的綜合情況」,這當然是標準的廢話。鮑威爾又說,「如果合適將進一步提高利率,而且,從未打算就任何降息的時間發出信號,但在適當的時候會降息」,本來第一句似乎是肯定加息預期,隨時立刻打了自己一嘴巴。兩句話連起來,就是標準的廢話。

鮑威爾還說,「強勁的經濟活動,是需要採取更多利率政策的原因,中性利率可能已經上升,中性利率也可能高於長期利率,但加息導致經濟衰退「始終是一個擔憂」,這番話但凡做經濟研究恐怕都明白。 「當前經濟活動增長穩健,但再次重申,信貸收緊可能會打壓經濟活動」、「不會將軟着陸稱為基線預期,軟着陸是有可能實現的,必須謹慎行事」、「聯儲局將繼續保持國債和抵押貸款支持證券的減持速度不變,同時強調美國銀行體系穩健且具有彈性」,是不是每一次議息會議都說同一番話。

他又強調,「緊縮政策的效果尚未完全顯現,當前的貨幣政策立場具有限制性,美國國債的長期收益率的上升主要與通脹預期無關,更多的是與經濟增長和國債供應有關」。這其實是市場已經透明的訊息,所以還是廢話。

如果仔細看鮑威爾每次的講話,基本都是如此。可以說,在擔任了幾年聯儲局主席之後,鮑威爾已經把格林斯潘式的語言,掌握得爐火純青:「如果你認為你理解了我的意思,那你一定是誤解了我的意思」(I know you think you understand what you thought I said but I'm not sure you realize that what you heard is not what I meant)

2023年9月20日,聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell )主持記者會上。(Reuters)

「恐嚇市場,引導預期」

對於美國經濟的前景,FOMC上調了美國2023年GDP增長預期至2.1%,上調美國2024年GDP增長預期至1.5%,同時預期2023年至2025年底核心PCE通脹預期中值分別為3.7%、2.6%、2.3%的的判斷,而2023年至2025年底失業率預期中值分別為3.8%、4.1%、4.1%。

對於利率前景,聯儲局點陣圖顯示年內還有一次加息,2024年的潛在降息幅度從100基點縮水至50基點,2026年的利率預期為2.9%,高於長期預期。不過,事實上,在聯儲局政策即將轉向的時候,這個點陣圖對未來利率的預測,並沒有實際意義。

比如說,聯儲局2018年12月議息會議點陣圖顯示,2019年聯儲局將加息2次,實際是聯儲局在2019年降息3次,而在2021年3月,多數聯儲局官員預計2023年底前不會加息,現在回頭看,是不是挺可笑。

聯儲局當前聲明中連一個基點的利息都沒加,美國十年期國債收益率,卻藉着美國政府大肆發行美債的時機跳漲,達到了2007年7月份迄今的最高值——4.44%。自2023年5月加息結束迄今,4個月時間,聯儲局總共就加息了25個基點,但是市場的波動早已翻江倒海。不得不說,聯儲局拿捏市場預期的本事,真是不得不服。

聯儲局如今這套「恐嚇市場,引導預期」駕輕就熟。不過,自5月議息會議以來,聯儲局手裏已經基本沒什麼牌了。於是只能在每一次的議息會議上,放出來最狠的話,力爭讓每一次都顯得「鷹味十足」。但在實際操作中, 4個月裏,僅加了0.25%。而且接下來,大概率還是如此——直到聯儲局打算徹底轉向。「手裏沒牌」是聯儲局加息色厲內荏、強弩之末的本質,如今美國債台高築,如何還有騰挪空間?再加息只能導致經濟衰退,這是拜登政府逼近總統大選之際最不能接受的局面。