鮑威爾又說老一套　「手裏沒牌」是聯儲局的本質

美國聯儲局（FED）議息會議如期公布了最新的利率決議：維持5.25-5.5%的聯邦基金利率不變，維持隔夜逆回購利率維持在5.30%不變。FOMC聲明顯示，12位官員預計今年還會加息一次，7位官員預計維持。這基本上同6月份以來的市場預期一致。鮑威爾冗長講話，以及點陣圖似乎「鷹味十足」，但大膽判斷，聯儲局越是雷聲大，越是雨點小——年內再加息可能性進一步降低。



鮑威爾通篇講話幾乎都是廢話

按照慣例，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）又「紮紮實實」的來了一番老套的說辭，但基本上，連續議息會議如出一轍，鮑威爾也都不過說了一番廢話——前面描述了一種可能，後面的話又將這種可能抹去。

鮑威爾表示，「在今年接下來兩次會議上，聯儲局做出決策將取決於全部數據的綜合情況」，這當然是標準的廢話。鮑威爾又說，「如果合適將進一步提高利率，而且，從未打算就任何降息的時間發出信號，但在適當的時候會降息」，本來第一句似乎是肯定加息預期，隨時立刻打了自己一嘴巴。兩句話連起來，就是標準的廢話。

鮑威爾還說，「強勁的經濟活動，是需要採取更多利率政策的原因，中性利率可能已經上升，中性利率也可能高於長期利率，但加息導致經濟衰退「始終是一個擔憂」，這番話但凡做經濟研究恐怕都明白。 「當前經濟活動增長穩健，但再次重申，信貸收緊可能會打壓經濟活動」、「不會將軟着陸稱為基線預期，軟着陸是有可能實現的，必須謹慎行事」、「聯儲局將繼續保持國債和抵押貸款支持證券的減持速度不變，同時強調美國銀行體系穩健且具有彈性」，是不是每一次議息會議都說同一番話。

他又強調，「緊縮政策的效果尚未完全顯現，當前的貨幣政策立場具有限制性，美國國債的長期收益率的上升主要與通脹預期無關，更多的是與經濟增長和國債供應有關」。這其實是市場已經透明的訊息，所以還是廢話。

如果仔細看鮑威爾每次的講話，基本都是如此。可以說，在擔任了幾年聯儲局主席之後，鮑威爾已經把格林斯潘式的語言，掌握得爐火純青：「如果你認為你理解了我的意思，那你一定是誤解了我的意思」（I know you think you understand what you thought I said but I'm not sure you realize that what you heard is not what I meant）

2023年9月20日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）主持記者會上。（Reuters）

「恐嚇市場，引導預期」

對於美國經濟的前景，FOMC上調了美國2023年GDP增長預期至2.1%，上調美國2024年GDP增長預期至1.5%，同時預期2023年至2025年底核心PCE通脹預期中值分別為3.7%、2.6%、2.3%的的判斷，而2023年至2025年底失業率預期中值分別為3.8%、4.1%、4.1%。

對於利率前景，聯儲局點陣圖顯示年內還有一次加息，2024年的潛在降息幅度從100基點縮水至50基點，2026年的利率預期為2.9%，高於長期預期。不過，事實上，在聯儲局政策即將轉向的時候，這個點陣圖對未來利率的預測，並沒有實際意義。

比如說，聯儲局2018年12月議息會議點陣圖顯示，2019年聯儲局將加息2次，實際是聯儲局在2019年降息3次，而在2021年3月，多數聯儲局官員預計2023年底前不會加息，現在回頭看，是不是挺可笑。

聯儲局當前聲明中連一個基點的利息都沒加，美國十年期國債收益率，卻藉着美國政府大肆發行美債的時機跳漲，達到了2007年7月份迄今的最高值——4.44%。自2023年5月加息結束迄今，4個月時間，聯儲局總共就加息了25個基點，但是市場的波動早已翻江倒海。不得不說，聯儲局拿捏市場預期的本事，真是不得不服。

聯儲局如今這套「恐嚇市場，引導預期」駕輕就熟。不過，自5月議息會議以來，聯儲局手裏已經基本沒什麼牌了。於是只能在每一次的議息會議上，放出來最狠的話，力爭讓每一次都顯得「鷹味十足」。但在實際操作中， 4個月裏，僅加了0.25%。而且接下來，大概率還是如此——直到聯儲局打算徹底轉向。「手裏沒牌」是聯儲局加息色厲內荏、強弩之末的本質，如今美國債台高築，如何還有騰挪空間？再加息只能導致經濟衰退，這是拜登政府逼近總統大選之際最不能接受的局面。