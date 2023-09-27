平保陳心穎辭任聯席首席執行官　公司稱對其貢獻衷心感謝

平保（2318）聯席首席執行官兼常務副總經理陳心穎呈辭。平保指出董事會接受陳心穎因個人及家庭原因辭任上述職位，而陳心穎將會繼續履行有關職務至今年12月31日。



平保指出陳心穎而確認與董事會﹑監事會並無意見分歧；並且對陳心穎出任高級管理層期間，為公司作出的重要貢獻表示衷心感謝。

陳心穎﹕馬明哲是恩師

陳心穎表示:「2013年加入平安，這10年是平安給予的廣闊平台和大量機會，讓我在工作中得到鍛煉，不斷進步。過程中，我要感謝平安的各位同事給予我很多支持與幫助，尤其重要的是馬明哲董事長對我的長期栽培、指導和提攜。馬總是我的恩師，是我人生重要階段的職業導師。他的言傳身教，讓我終身受益。平安也讓我和馬明哲董事長、平安管理層以及全體團隊建立起深厚的友誼，離開平安是非常不捨的決定。作為一名新加坡人，這些年我長期在海外工作，需要我對今後的工作、生活安排做出一定調整。平安是一個管理成熟、運作良好的平台，人才培養機制也非常完善，很多優秀的同事，都能夠勝任相關工作。相信在馬總的帶領下，一定會有更加美好的未來。」

馬明哲董事長也表示:「感謝Jessica對平安的長期努力和貢獻，她是平安的朋友。」

翻查平保2022年年報，指出陳心穎於2013年加入公司。從2013年1月至2019年11月出任公司首席信息執行官，於2013年12月至2021年2月出任首席運營官。於2015年6月至2015年12月出任公司副總經理，於2017年10月至2018年11月出任公司副首席執行官。她於2020年4月起，出任平保董事。

郭曉濤出任聯席首席執行官

平保又指出經審慎考慮及研究，同意聘任郭曉濤為聯席首席執行官。郭曉濤於2019年9月加入公司，曾任平保產險常務副總經理，以及首席人力資源官。