大新據報牽頭8家中小行委託律師　反建議存保額加至100萬元

存款保障委員會於7月中旬，就多項優化存保計劃的建議，展開為期3個月的諮詢，諮詢期將於10月12日結束。有本地媒體報道，對於有關存款保障額由50萬提升至80萬元的建議，銀行業界似乎出現了兩把聲音，代表部分中小型銀行一方認為80萬仍不足，為免其聲音被淹沒，故自行結隊向存保會直接反映意見。



不具名中小行支持存保加碼至100萬元

報道引述市場消息指，大新聯同8家中小行，包括港資、中資及虛擬銀行，委託律師行進行此事。上周律師行遂代表著9家中小行去信存保會反映意見，建議存保上限應提高至100萬，而非80萬元，並陳明當中理據，如80萬元保障額雖令受全額保障的存戶比率由約89%提升至約92%，但受保障存款總額佔總存款僅約25%，遠低於多個其他國家介乎五成多至七成多水平。

本港現有20家傳統零售銀行及8家虛擬銀行，據悉，簽名和應大新的中小行暫雖只得8家，但其實背後還有一些不願簽名的中小行都支持將存保上限加碼至100萬元。

存保會回應稱，存保會就優化存保計劃的公眾諮詢仍在進行中，該會歡迎業界及社會各界就建議提出意見。諮詢期完結後，該會將綜合考慮各方意見，為存保計劃的優化方案定案，預計明年初公佈諮詢結果。