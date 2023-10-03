WeLab 上調長期定存息　2年期加至4.6厘　全港最高

綠債已截止認購，但多家港銀仍繼續加定存息搶存款，息率逼近或超越綠債保底息4.75厘，當中虛擬銀行WeLab Bank 全線上調12個月以上長期港元定存息，當中兩年期超長定期存款起存額僅為10元，存息上調0.2個百分點至4.6厘，冠絕全港，並繼續穩坐本港長存息王寶座。



工銀亞洲上調3個月定存息至4.9厘

WeLab Bank宣布，將12個月、18個月及24個月定存息，由4.2厘、4.3厘及4.4厘，分別上調至4.4厘、4.5厘及4.6厘，當中18個月及24個月定存息，為港銀同期定存牌面價中最高。

目前1年期定存息，以富邦銀行的4.8厘最高，該行日前將6個月及3個月定存息，也都劃一為4.8厘，當中6個月定存息為港銀同期牌面價中最高。至於3個月定存息，仍以花旗銀行的5厘為最高，但條件需為私人客戶業務戶口新客戶以5萬港元或以上開立港元定存，並持有指定產品結存。

工銀亞洲起存增80萬元

另外，工銀亞洲今日也將3個月定存息加至4.9厘，存款額為10萬元至80萬元，為全新客戶分行新資金優惠。東亞銀行則將4.88厘由4個月存期，改為3個月存期，且現有客戶不再適用，需全新指定客戶才可開立。