美股｜JOLTS職缺高於預期　美債息率飆升　道指早段跌逾350點

美國10年期和30年期國債殖利率，雙雙升至16年高位，加上就業市場強勁，投資者憂慮聯儲局繼續加息。美股主要指數周二（3日）低開，道指早段跌逾350點。



截至本港時間晚上11時10分，道指報33,055點，跌378點或1.13%；標普500指數報4,229點，跌58點或1.36%；納指報13,074點，跌233點或1.76%。

美國10年期和30年期國債殖利率，雙雙創下2007年以來新高，10年期債息升穿4.7厘，30年期國債孳息率高見4.87厘。推動Apple、Tesla、Alphabet和Microsoft等大型股紛紛走低，股價下跌0.8%至2.5%。

美國勞工部的月度職位空缺及勞動力流動調查報告（JOLTS）顯示，8月職位空缺急增69萬個，達到961萬個，反映勞動力市場狀況緊張，市場憂慮增加聯儲局下次會議加息的機會。

另外，包括「小非農」（ADP)）和非農就業報告等數據，也將在本周稍晚陸續公布。

油價靠穩，紐約原油期貨現時每桶報89.25美元，升0.43元或0.48%；倫敦布蘭特期油報90.67美元，跌0.04美元或0.04%。