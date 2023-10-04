美股｜市場憂慮加息　道指收市跌430點　三大指數均挫逾1%

美債息率升至16年高位，加上就業數據表現強勁，投資者憂慮聯儲局繼續加息，美股周二（3日）急挫，道指收市跌430點，為連續第3個交易日下跌，道指今年初以來累計的升幅全數蒸發；標指收於6月以來的最低點，三大指數均挫逾1%。



道指收市報33,002.38點，跌430.97點或1.29%；標指報4,229.45點，跌58.94點或1.37%；納指報13,059.47點，跌248.31點或1.87%。

除標指的公用事業板塊外，當天所有板塊均走低，成長型股票最受打擊。路透社報道，英國媒體監管機構Ofcom將推動對Amazon和Microsoft在英國的雲端運算市場進行反壟斷調查，Amazon股價跌3.66%、Microsoft跌2.61%。另外，Nvidia及Tesla均跌逾2%。

美國10年期和30年期國債殖利率，雙雙創下2007年以來新高。10年期債息曾高見4.812厘，30年期國債孳息率曾漲至4.95厘。美匯指數攀升0.10%，報107.01。

被稱為華爾街「恐懼指標」的「芝加哥選擇權交易所波動率指數」（CBOE Volatility Index），創下5月底以來的最高水平。

美國勞工部的月度職位空缺及勞動力流動調查報告（JOLTS）顯示，8月職位空缺急增69萬個，達到961萬個，反映勞動力市場狀況緊張，市場憂慮增加聯儲局下次會議加息的機會。另外，包括「小非農」（ADP）和非農就業報告等數據，也將在本周稍晚陸續公布。

另外，油價上升。紐約期油收巿報89.23美元，上升41美仙。