強積金｜9月人均蝕6600元　積金評級指年內回報轉虧　每人蝕600元

積金評級數據顯示，強積金9月投資虧損約308億元，即469萬名強積金成員平均虧損約 6,600元。隨著9月再錄得投資虧損，累及強積金投資今年首次錄得虧損，首9個月累計投資虧損約為30億元，相當於每名成員平均累計投資虧損約60 元。9月表現較差最差的為美股及環球股票基金，跌幅分別達4.81%及4.17%，而中港股票基金跌幅也有2.81%。



資料來源：積金評級

9月表現最差為美股及環球股票基金

9月強積金虧損2.76%，令強積金在2023年累計投資收益首次出現負數，而第三季投資虧損約352億元，相等於每名成員平均虧損約7,500 元。個別基金來看，今年初至今表現最佳的為中國人壽環球股票基金，以及宏利美股基金，累積回報分別達23.26%及22.73%。而表現最差為景順及AMTD中港股票基金，累積虧損分別有14.29%及14.14%。

儘管出現跌市，但計入每月強積金的供款，今年至今強積金總資產仍增加367億元。截至 9 月底，強積金總資產約為1.088萬億元，相等於成員平均賬戶結餘約為23.18萬元。9月下跌約5,700元，今年第三季下跌約5,100元，但年初至今卻增加約 7,800 元。

年初至今表現最佳基金

年初至今表現最差基金

今年至今強積金總資產仍增367 億元

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，雖然跌市虧損讓強積金成員感到失望，但強積金制度不僅是一個管治嚴格、高成本效益和高度安全的退休儲蓄平台，而強積金亦不會「創造」投資回報，相反，它是「接收」金融市場投資回報結果的一方。

他表示，宏觀環境的不確定性可能會繼續擾亂市場。為了緩解可能出現不確定性的經濟下行，強積金成員應分散投資和進行長線投資，並在市場資產價格下跌時用同樣的金額買入較多基金單位以享受「平均成本法」帶來的好處。投資決策絕非易事。所有強積金計劃均提供預設投資策略（DIS）基金，它們是現成的低收費及多元化基金選擇，是值得考慮的絕佳選擇。