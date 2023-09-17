積金局成立25年　努力實踐4大範疇工作　擬擴大強積金可投資範圍

不論從個人或是社會層面，退休後保障是重要課題。積金局主席劉麥嘉軒於網誌內指出，實施強積金制度前，香港只有3分1工作人口獲得退休保障，自從1998年實施強積金制度以來，受強積金覆蓋的打工仔女比例達到9成，連同職業退休計劃等其他退休計劃，退休保障覆蓋率接近百分百。



積金局於1998年9月成立，為實施強積金制度作準備，有關制度則於2000年12月1日開始實施。她指出自實施以來，積金局就肩負保障打工仔女強積金權益的重要使命，逐步建立及優化強積金制度。 積金局的工作充滿挑戰，但憑著團隊的努力，透過規管業界、執法、公眾教 育及倡導改革，致力為打工仔女提供基本的退休保障。

當日出席聚會的其他嘉賓包括立法會主席梁君彥議員、勞工及福利局局長孫玉菡、常任秘書長劉焱、財經事務及庫務局副局長陳浩濂，以及勞工 處處長 陳穎韶等。

強積金總資產累積至1.15萬億元

她指出制度實施至今，強積金總資產值累積至接近11,500億元，相當於財政儲備一倍半，是香港社會重要的退休保障資源。

劉麥嘉軒指出，在加強強積金對計劃成員的退休保障上，持續優化制度是關鍵因素。過去 25年，積金局致力針對四大策略性範疇做工作：（1）保障計劃成員強積金權益；（2）降低收費；（3）增加強積金充足度；以及（4）改善投資規管。在保障計劃成員強積金權益方面，局方不遺餘力，透過積極執法，為他們追討被拖欠的強積金供款。據積金局自 2005至06年度起開始的統計， 局方至今已處理64萬宗個案，當中為計劃成員成功追討超過29億元被拖欠的強積金供款。

當日出席聚會的其他嘉賓包括立法會主席梁君彥議員、勞工及福利局局長孫玉菡、常任秘書長劉焱、財經事務及庫務局副局長陳浩濂，以及勞工 處處長 陳穎韶等。

她亦表示推動減費是積金局的重要工作之一。多年來，經局方和業界的共同努力，強積金的平均基金開支比率由2007年的2.1%下降至今年7月底的1.32% ，減幅達37%。當局會繼續努力推出不同措施，進一步推動減費

劉麥嘉軒亦表示，積金局於營運上，不斷尋求減省運作成本的空間。今年局方將原來位於葵涌及觀塘的兩個辦事處，遷移到觀塘經合併的辦事處，提升營運效率，令租金及相關支出減少近3成，每年可節省1,400萬元，貫徹當局一向以來審慎理財的原則。

劉麥嘉軒表示，十分感謝政府過去25年對積金局工作的認同及支持，鼓勵了一眾積金局同事繼續努力保障打工仔女的強積金權益。

致力推動減省成本

在談及未來工作目標時，劉麥嘉軒指出，在積金局開展下一個25年之際，將繼續以協助打工仔女累積更多退休儲備為目標，帶領局方從多方面推動強積金制度繼續進步，包括：全速推進「積金易」平台項目，以創造收費下調空間及提升運作效率；擴大強積金可投資範圍、在平衡回報及風險前提下為新產品 「拆牆鬆綁」及鼓勵業界推出更多退休投資產品；針對強積金行政費以外的其他費用，要求受託人制定5年策略，繼續推動減費；以及檢討強積金供款最低及最高有關入息水平，以及進一步鼓勵自願性供款，以提升強積金充足度。