港股年內掛牌新股僅50隻　歐冠昇指亞洲其他市場差不多接近零

本港新股市場相當淡靜，早前德勤更將全年新股集資額降至500億元。港交所（0388）行政總裁歐冠昇今日（6日）出席私財富管理公會的財富管理峰會時指出，目前已有50隻新股在港掛牌，又表示「看看其他亞洲市場，他們差不多是零」。他指出香港有良好監管環境，對市場參與者而言，最重要是高效﹑減低不必要的監管負擔，同時在系統性風險有限的環境運作，「你都可以在香港見到」。



歐冠昇又指出，過去數年本港面對不少挑戰，包括地緣政治問題持續，如何管理有關風險是相當重要。不過香港地位獨特，是東西方之間的超級聯繫人，可在地緣政治轉變中擔當重要角色。同時有更多公司選擇保持以私人公司方式更長時間，因此對另類資產及私募股權管理變得更重要。香港正是私募股權管理中心，管理資產規模達到2,000億美元。

他亦指出隨著金融科技興起，不少去中介化金融科技出現，香港在虛擬資產﹑區塊鏈及雲計算均走得很前，可為香港提供機會。

努力爭取人民幣櫃台加入港股通

港交所在6月推出港元及人民幣雙櫃枱交易。歐冠昇指出雙櫃台安排對未來提升港股流動性相當重要，因為內地投資者透過港股通買入港元計價股票，待於收市才進行結算，所以在買貨時不知道使用了多少人民幣。

目前人民幣櫃台尚未納入港股通，他指出已努力爭取，惟要實施並不容易，有不少基建設施需要改變並要得到監管批准，或需時數月。