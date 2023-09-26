阿里旗下菜鳥提上市申請　收入按年增16.4%至778億人幣 | 新股IPO

阿里（9988）旗下物流平台菜鳥今晚（26日）正式上載招股書，計劃於主板上市。阿里傍晚消息稱，香港聯交所已確認公司可進行擬議分拆。



阿里指出，擬議分拆將以菜鳥股份全球發售的方式進行（包括香港公開發售及國際發售）。分拆完成後菜鳥仍由阿里持有50%以上的股份，並仍為阿里的子公司。

此次上市聯席保薦人為花旗、中信證券及摩根大通。阿里巴巴透過其全資附屬公司，間接持有約106.9億股股份權益，佔菜鳥已發行股份總額約69.54%。

據菜鳥公布數據，截至2023年3月31日止年度，菜鳥收入按年增加16.4%，至778億元人民幣。

分拆完成後菜鳥仍由阿里持有50%以上的股份。（資料圖片）

包裹數量全球第一 七成源自外部合作

而菜鳥於2021年、2022年及2023年財政年度，來自阿里巴巴集團的收入，分別佔各期間總收入的30%，其餘七成收入來自於外部合作。

招股書稱，以包裹數量計算，菜鳥為2022年全球第一的跨境電商物流企業，跨境包裹總量超過15億件，是全球最大的物流網絡之一。公司預計，2027年全球電商物流市場的總市場規模，預計將達到人民幣6.1萬億元。跨境電商物流預計將佔同期整體市場增量的49.6%。與內地相關的跨境電商物流，已經預計將成為該領域增長的主要貢獻。