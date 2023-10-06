JPEX案｜證監會指虛擬資產平台須遵守多項規定　審批牌照要求嚴格

虛擬資產交易平台JPEX上月13日遭證監會點名，其後證監會指出由於事件可能涉及詐騙，已將案件轉介警方。證監會在上月25日宣布，會向外披露正在申請牌照的機構名單。證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣表示，在證監會網頁上刊載包括虛擬資產交易平台申請者名單，但名單上的申請者仍在申請牌照，目前仍沒有牌照，若最終不獲發牌，就要有序結束業務。而在持牌交易平台名單上，才是真正持有證監會發出的牌照的平台。



黃樂欣表示，證監會只容許持牌平台提供比特幣和以太幣的買賣，但禁止提供其他服務或活動，因可能涉及利益衝突。

她又指出在新制度下，虛擬資產交易平台要遵守多項監管規定，包括財務穩健、負責人和董事是合適人選、要求平台妥善保管客戶資產、認識客戶，打擊洗錢、預防市場操縱的規定等。她重申，審批虛擬資產平台牌照申請的要求嚴格，會按照「相同業務、相同風險、相同規則」的原則，以制定監管要求。

強調平台需評估客戶風險承受水平

黃樂欣在投委會的節目指出，平台需要評估客戶對虛擬資產的知識和風險承受水平，亦需參照客戶財政和個人狀況，為每名客戶設定投資上限，亦要求平台在納入虛擬資產予散戶買賣前，進行合理的盡職審查，亦要向投資者披露足夠資料。

她又指出虛擬資產是一個很高風險的產品，投資者要考慮自己承受風險的能力，做足功課，不要跟風投機。