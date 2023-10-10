煤價季度回升　利好兗礦能源﹙1171﹚　料可派逾20厘息｜彭偉新

受到中東地緣政局動盪的影響，國際油價由低位反彈，帶動能源價格上升，雖然在大部份的時間上，石油及煤炭並不是可替代的能源，不過，在北半球即將進入冬季，對電煤的需求將會逐步回升的帶動，再加上內地有大型煤礦出現重大事故，或會令到內地煤礦會進行安檢，令到整體煤炭的產量回落，推動整體煤炭價格上升。受到多重消息的刺激下，港股多隻煤礦股走勢上升。當中，兗礦能源﹙1171﹚昨日﹙9日﹚的收市價為15港元，全日上升了0.88港元，升幅為6.23%。



集團在過去5年的平均Beta值為0.47，系統性風險低於大市。其52周最高位見20.167港元，而最低位則見10.54港元，主要是因為近期股價走勢有較大幅的波動，未有完全跟隨恒指作出回調，不過，自市場擔心中國重新由澳洲入口煤炭後，兗礦的股價曾一度由高位回落，並於過去52周累積下跌了26.71%，股價表現跑輸同期的恒指及國指，主要是受到夏季煤炭價格下跌的拖累。不過，若果以現價15港元計算，兗礦能源的股價仍然較50天線高出16.79%，不過，較200天線低0.25%，反映出股價已作出中段的轉強，特別是股價由8月低位10.54元開始作出反彈後，已成功收復了20天線及50天線的阻力，更已成功收復所有的移動平均線阻力，走勢有進一步向上突破的機會。

以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率的3.41倍，市場給予集團的預測市盈率為5.03倍，雖然較追蹤市盈率為高。但仍然能低於另一大型煤炭股中國神華(1088)的預測市盈率，因此整體估值並不算過高。兗礦能源過去的派息比率為81%，而集團今個財年未有宣佈派發現金紅利，不過，由於集團現時的資金仍然較充裕，相信集團今年全年仍然可以每股派發3.34港元的股息，以現價計算預期股息率相等於23.63厘，較過去5年平均股息率8.65厘為高，有利吸引投資者繼續持貨。

兗礦能源由今年5月15日期間至昨日所錄得的累計資金流。（圖1）

兗礦能源的機構投資者持股比率為37.36%，並於2023年5月15日至2023年10月09日期間的股價共錄得19.6%的跌幅，不過，股價下跌期間，未有錄得資金流出，反而同期共錄得15 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的10.03 億港元，而散戶則佔當中的4.96 億港元，反映當股價由高位回調下，未有嚇怕大戶投資者外，更進一步吸引其買入股份。尤其是期間大戶投資者的坐貨比率最高曾升上25.48%，而最低則跌至-12.59%，而到10月09日已由低位反彈上10.22%，有助進一步推動股價向好。另外，北水持有兗礦能源的持倉比率在近日再度回升，由今年7月底的19.7%逐步增加至10月3日的23.0%，雖然增加幅度只有3.3個百份率，但以持股數量的增幅來說，已增加了2.8億股或75.2%的增加幅度，所以，北水在持續看好下，相信兗礦能源股價有進一步向好的機會。

自2023年3月底開始北水持有兗礦能源 (1171) 的持倉比率。（圖2）

以昨日形成大陽燭的股價走勢來說，股價除了成功收復所有的移動平均線阻力外，更已收復了自去年9月由高位21.2元開始下跌至今年5月低位9.89元的跌浪總跌幅的38.2%反彈目標，若果RSI能進一步突破70，有助推動股價繼續上升及向上升破前高位16.18元的阻力，投資者可以在14.80元水平買入，上望17.00元，若一旦失守之前低位13.74元宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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