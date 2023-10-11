中海油(0883)繼續受惠高油價環境　9厘息仍值博｜彭偉新

近日投資市場上的兩個主要焦點分別投放在美國的息口是否會在短期內見頂，以及以巴戰火重燃下，油價要升到那個水平。雖然兩個焦點對疲弱的港股來說，似乎都沒有太大的推動力，恒指依舊故我地在低位徘徊不過，要扭轉港股的短期走勢，的確不是容易的事，所以，投資者要繼續在第4季中找到穩賺不賠的板塊，相信石油板塊仍然是當中的首選目標。

主要是石油股除了會繼續受惠國際油價維持高企外，最重要是現有的三大石油股均是國企的身份，基本上是在內地完全壟斷市場，而且在現有的成品油定價機制下，三大石油企業最能賺取穩定的盈利，所以一直以來三大石油股份均能持續維持派發高息，吸引到不少的機構投資者作長線持有。

若果以2020年當國際油價，曾一度急跌至負數後走勢來說，三大石油股份中只有中石油(0857)能跑贏紐約期油(見圖1)，由2020年1月開始計算至昨日﹙12日﹚止，紐約期油的價格累計已回升40.52%，不過同一期間，中石油(0857)的累計升幅最為領先，達到49.2%，其後是中海油(0883)的累計升幅有7.13%，而中石化(0386)最為落後，仍然累計下跌11%。

紐約期油價格與中海油自2020年的相對價格表現。（圖一）

按雅虎財經的數據所顯示，中國海洋石油的機構投資者持股比率為5.66%，持股比率不算太高，主要是股份一直被美國列入制裁名單中，不少外資機構投資者即使希望增加在其投資組合，但礙於制裁問題，便一直望門輕嘆，任由股價由2021年初最低位5.59元反覆回升，至昨日收市水平計算，未計入紅利派送，共錄得1.40倍的股價升幅。雖然近期整體的上升動力並不算太過明顯，尤其是股價由年5月16日至10月10日期間的股價，只錄得4.48%的升幅。

不過，流入的資金已達到13.46 億港元的資金流，當中大戶佔其中的17.49 億港元，而散戶則錄得約4.0億港元的資金流出，反映出機構投資者仍然看好其前景。另外，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上16.87%；而最低則跌至-11.38%，而到上個交易日當日，坐貨比率已稍為返回-4.52%，資金流的動力有望隨著坐貨比率回升而得到改善，並進一步推動股價上升。

中海油於今年5月16日至上日的股價及資金流走勢。（圖二）

而事實上，紐約期油的價格由今年5月初最低位63.64美元水平，最高曾升上9月28日的最高位95.03美元，升幅足足有49%，不過，按中海油的同期升幅來說，由11.9港元升上最高位14.28美元，升幅最多只有20%，低於同期油價的升幅，有明顯落後之走勢，雖然在大多數的時間上，石油股的價格升幅，未必一定能完全跟足油價的升跌幅度。

但由於中海油是基本以上游為主的石油股，在石油價格預期仍然有上升空間的大前提下，中海油的確有追回油價部份升幅的機會，因此，投資者若果在港股中沒有太多的選擇下，不妨在中海油上進一步加碼。

尤其是中海油過去的派息比率為46.8%，集團上一個財年已派發1.23港元的的股息，股息率為9.19厘。市場預期，集團今年全年每股仍然可以派發1.18港元，以現價計算預期股息率相等於9.00厘，較過去5年平均股息率6.74厘為高，仍然會是一個不錯的投資選擇。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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